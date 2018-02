SatelliteApp getestet: Handynummer unabhängig von der SIM

Wie berichtet ist die SatelliteApp von sipgate nach längerer Testphase jetzt offiziell gestartet. Dabei handelt es sich um die wohl erste Mobilfunknummer auf dem deutschen Markt, die Kunden unabhängig von einer bestimmten SIM-Karte bekommen. Andere VoIP-Anbieter vergeben in der Regel Ortsrufnummern oder Telefonnummern aus dem Vorwahlbereich 032, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Der Anbieter betont allerdings auch, mit der SatelliteApp eine Anwendung entwickelt zu haben, die auf dem Call-Kit-Feature des iOS-Betriebssystems aufsetzt. Das soll eine tiefe Integration in die Firmware ermöglichen - ein Feature, das andere VoIP-Apps allerdings mittlerweile auch bieten. Vorteil bei Satellite sind monatlich 100 Freiminuten für Telefonate in alle EU-Netze, die die Nutzer kostenlos bekommen.

EU-Flatrate für 4,95 Euro

SatelliteApp ausprobiert Auch der Preis für eine Sprach-Flatrate, die SatelliteApp künftig anbieten will, ist mit 4,95 Euro fair. Doch wie gut funktioniert die Anwendung, die im Laufe des Jahres auch für Android-Smartphones und als Web-Applikation veröffentlicht werden soll, in der Praxis? Wir haben den Dienst mit je einem Apple iPhone X und einem iPhone 8 Plus ausprobiert. Dabei haben wir auf beiden Smartphones den gleichen Account verwendet. Für die Datenverbindung haben wir SIM-Karten der Deutschen Telekom und von o2 sowie einen WLAN-Internetzugang genutzt.

Die Zugangsdaten hatten wir noch aus der Testphase der SatelliteApp, die bereits im Juni vergangenen Jahres gestartet wurde. Eine Neuanmeldung war für den Test demnach nicht erforderlich. So erhielten wir auch die gleiche Rufnummer, die wir schon während der Pilotphase genutzt hatten. Diese stammt aus dem Nummernpool von sipgate mit der Vorwahl 01579.

Rufnummernportierungen bald möglich

Die neue VoIP-Anwendung im AppStore Wirklich "schön" ist die Handynummer nicht. Allerdings will sipgate in Zukunft Rufnummernportierungen anbieten, sodass es möglich sein wird, die angestammte Telefonnummer zur SatelliteApp zu portieren. Dabei sind allerdings einige Einschränkungen zu beachten.

So ist es über die App derzeit nicht möglich, SMS-Mitteilungen zu verschicken und zu empfangen. In vollem Umfang soll der Kurznachrichtendienst vorerst auch nicht eingeführt werden. Immerhin den SMS-Empfang will sipgate aber künftig ermöglichen, sodass Mobile-TANs von Banken oder auch Verifizierungs-SMS von WhatsApp und anderen Messengern angekommen. Derzeit funktioniert auch das noch nicht.

Auf Seite 2 lesen Sie mehr zu unseren Erfahrungen bei Telefonaten, die wir über die SatelliteApp geführt haben.