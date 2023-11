Neuausrichtung bei sipgate satellite

Foto/Logo: sipgate, Montage: teltarif.de Die SatelliteApp von sipgate will sich neu aufstellen. Das hat die in Düssel­dorf ansäs­sige Tele­fon­gesell­schaft jetzt bekannt­gegeben. Auch nach fünf Jahren auf dem Markt sei man der einzige Anbieter auf dem deut­schen Markt, der eine Mobil­funk­nummer ohne SIM-Karte per App anbietet, zudem mit 100 monat­lichen Frei­minuten. Aktuell werde die SatelliteApp von mehr als einer halben Million Kunden genutzt. Täglich kommen nach Unter­neh­mens­angaben rund 250 neue Nutzer hinzu.

"Beein­dru­ckende Zahlen. Aber nicht was wir errei­chen wollten und auch errei­chen müssen, um das Angebot dauer­haft aufrecht­zuer­halten", so Michael Neudert von sipgate, der zudem nüch­tern fest­stellt: "Unser Ziel, satel­lite als die voll­wer­tige Mobil­funkal­ter­native für alle zu posi­tio­nieren, hat einfach nicht geklappt." sipgate habe unter­sucht, wie die SatelliteApp in der Praxis genutzt werde. Unter den Viel­nut­zern gebe es viele Solo-Selbst­stän­dige und digi­tale Nomaden, die die Smart­phone-App als Zweit­nummer auf ihrem Handy verwenden.

Das ist satel­lite Busi­ness

Inter­essant seien auch Accounts, die auf mehreren Geräten ange­meldet seien. "Dahinter stecken oft kleine Teams, die über eine Nummer gemeinsam erreichbar sein wollen", so Michael Neudert. "Mit diesen Nutzern haben wir im letzten Jahr viel gespro­chen, um ihre Bedürf­nisse besser zu verstehen. Dann haben wir mit satel­lite Busi­ness eine Erwei­terung ange­boten, die sich ganz auf eine gemein­same Grup­pen­nummer für Teams fokus­siert."

satel­lite Busi­ness kostet 24,95 Euro monat­lich für Gruppen von bis zu zehn Nutzern. Diese sind unter einer gemein­samen Rufnummer erreichbar, bekommen aber zusätz­lich noch eine jeweils indi­vidu­elle Handy­nummer, die quasi als persön­liche Durch­wahl dient. Knapp 1000 Kunden nutzen laut sipgate diese Busi­ness-Lösung - Tendenz stei­gend.

Konzen­tra­tion auf Geschäfts­kunden

Wie auch der Blick auf die Webseite der SatelliteApp zeigt: Wie schon die Kern­marke sipgate setzt man auch bei der VoIP-App fürs Handy nun vor allem auf Geschäfts­kunden. Aktuell ist der bekannte Gratis-Tarif für private Inter­essenten aber noch zu bekommen.

Michael Neudert: "Ganz wichtig ist mir zu betonen, dass die Neuaus­rich­tung keine Auswir­kung auf unsere Bestands­kunden hat. Es wird Verän­derungen in der Bedien­ober­fläche geben, aber jeder kann satel­lite dauer­haft weiter so nutzen wie bisher. Und satel­lite bleibt auch weiterhin ein Free­mium-Angebot mit 100 Frei­minuten für alle und zusätz­lichen Team-Features bei satel­lite Busi­ness."

Neues Feature ab Mitte Dezember

Für den 14. Dezember kündigt sipgate eine rund­erneu­erte Inbox für die SatelliteApp an. Damit sollen die Kunden wich­tige Tele­fonate besser erkennen und Rück­rufe als To-Dos im Über­blick haben. Vor allem Teams sollen davon profi­tieren. Teil­nehmer am Beta-Test haben die neue Inbox bereits zur Verfü­gung. Mitte Dezember soll die Frei­gabe für alle Inter­essenten erfolgen.

Im Früh­jahr hatte die "Handy­nummer ohne SIM" eine neue Vorwahl bekommen.