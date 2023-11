AG Sat/ZVEI: Sat-Anlagen bald auf HD umrüsten

Anfang 2025 will die ARD die Ausstrah­lung in SD-Qualität über Satellit einstellen. AG Sat und der ZVEI mahnen, man solle früh­zeitig seine Sat-Empfangs­anlagen umrüsten.

Nahezu flächen­deckend hat sich in Deutsch­land der HDTV-Empfang beim Fern­sehen durch­gesetzt. Seit vielen Jahren gehört diese Empfangs­mög­lich­keit bei den TV-Geräten zum Stan­dard und nur noch wenige Haus­halte in Deutsch­land empfangen die frei verfüg­baren Programme der ARD in der Stan­dard-Auflö­sung (SD) über Satellit.

Die ARD hat sich vor diesem Hinter­grund dazu entschieden, Anfang 2025 die Ausstrah­lung in SD-Qualität über Satellit für "Das Erste" und alle dritten Landes­rund­funk­anstalten einzu­stellen. Bereits heute sind alle ARD-Programme in hoch­auf­lösender HD-Qualität kosten­frei verfügbar.

Nicht nur Privat­haus­halte von Umstel­lung betroffen

Auch das WDR Fernsehen wird ab 2025 nur noch in HD via Satellit verbreitet

Foto: WDR Zwar betrifft der Ausstrah­lungs-Stopp nur die Satel­liten­ver­brei­tung, da die Kabel­netz­betreiber ihr Signal aber eben­falls vom Satel­liten beziehen, ist davon auszu­gehen, dass es künftig auch im Kabel­fern­sehen ARD-Programme nur noch in HD geben wird. Die Arbeits­gemein­schaft Satel­liten­emp­fang (AG SAT) und der Verband der Elektro- und Digi­tal­indus­trie (ZVEI) raten in diesem Zusam­men­hang, sich bereits früh­zeitig mit der Umstel­lung auf HD-Empfang zu befassen. Das betrifft, neben den Privat­haus­halten, beson­ders Betreiber von Gemein­schafts-Empfangs­anlagen und -kabel­netzen, wie beispiels­weise Wohn­anlagen, Hotels, Kran­ken­häu­sern oder Senioren- und Pfle­geein­rich­tungen.

Matthias Dienst, Vorsit­zender der AG SAT, betont: "Der beson­dere Fokus bei der Umstel­lung liegt auf Gemein­schafts­anlagen. Der 7. Januar 2025 hört sich noch so weit weg an – das ist aber ein Trug­schluss, berück­sich­tigt man die Abstim­mungs-, Finan­zie­rungs- und Planungs­phasen bei Gemein­schafts­anlagen. Dazu kommen dann Bestell- und Liefer­zeiten und zuletzt müssen die Anlagen, größ­ten­teils im laufenden Betrieb, noch von zu wenig vorhan­denen Fach-Hand­werks­betrieben instal­liert und in Betrieb genommen werden. Gründe, noch länger beim SD-Empfang zu bleiben, gibt es nicht."

Carine Chardon, Bereichs­lei­terin Consumer im ZVEI, hebt hervor: "Nachdem die ARD bei 'ARD alpha' seit Ende 2021 und bei den gemeinsam mit dem ZDF betrie­benen Programmen 'phoenix' und 'ARTE' seit Ende 2022 ausschließ­lich auf HD-Verbrei­tung setzt, bringt sie den Umstieg in das HDTV-Zeit­alter nun konse­quent zum Abschluss. Das Ende des Simul­cast von SD und HD spart wich­tige Ressourcen bei der Verbrei­tung und ist ange­sichts der Geräte- und Haus­halt­aus­stat­tung mit HD-Signalen auch absolut zeit­gemäß. Wichtig ist dabei der früh­zei­tige Kommu­nika­tions­vor­lauf, der es den insti­tutio­nellen wie privaten Betrof­fenen ermög­licht, sich für die neue Situa­tion auszu­statten."

Empfangs­geräte ab 30 Euro

Grund­sätz­lich bedarf es für die HD-Nutzung eines – als extern ange­schlos­sene Set-Top-Box oder im Fern­seher inte­grierten – geeig­neten Empfän­gers sowie eines Bild­schirms, der die hoch­auf­lösende Bild­qua­lität darstellen kann. Ob die TV-Programme bereits in HD empfangen werden, lässt sich im laufenden Programm entweder an dem Zusatz HD im Sender­logo oder beim Programm­namen in der Sender­liste erkennen.

Erscheinen die HD-Programme trotz geeig­netem Empfangs­gerät nicht in der Programm­liste, ist ein (manu­eller) Sender­such­lauf notwendig. Erscheinen keine HD-Sender unter den einge­stellten Programmen, kann die Neuan­schaf­fung eines HDTV-Geräts oder eines HD-Recei­vers erfor­der­lich sein. HD-taug­liche Satel­liten­receiver gibt es bereits ab rund 30 Euro im Handel.

Die Mehr­heit der TV-Nutzer hat vom "Neben­kos­ten­pri­vileg" laut einer Umfrage keine Kenntnis: Nach Aufklä­rung sind gut die Hälfte dazu bereit, den Kabel­anschluss zu kündigen, wenn Preis und Angebot stimmen.