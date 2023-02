Kommunikation: EU gibt grünes Licht für Satellitenprojekt

Eine sichere Kommu­nika­tion von Behörden in Krisen­fällen wie Cyber­angriffen und Natur­kata­stro­phen. Das soll ein neues Satel­liten­pro­jekt ermög­lichen, dem das EU-Parla­ment zuge­stimmt hat.

Das EU-Parla­ment hat einem milli­arden­schweren Satel­liten­pro­jekt zuge­stimmt, mit dem unter anderem eine sichere Kommu­nika­tion von Behörden in Krisen­fällen wie Cyber­angriffen und Natur­kata­stro­phen gewähr­leistet werden soll. Mit einem Budget von 2,4 Milli­arden Euro werde gewähr­leistet, dass die EU im Bereich der sicheren Regie­rungs­kom­muni­kation unab­hängig sei, teilte das Parla­ment am Dienstag mit. Insbe­son­dere Russ­lands Krieg gegen die Ukraine habe gezeigt, wie bedeu­tend dies sei.

Auch Rettungs- und Einsatz­kräfte sollen von dem Programm profi­tieren. Wie viele Satel­liten ins All geschickt werden, steht noch nicht genau fest.

"Revo­lution der euro­päi­schen Raum­fahrt"

"Was daraus folgen soll, ist nicht weniger als eine Revo­lution der euro­päi­schen Raum­fahrt", teilte der Grünen-Abge­ord­nete Niklas Nienaß mit. Er betonte, dass auch Unter­nehmen in das Projekt inves­tieren würden, so dass die gesamte Inves­titi­ons­summe rund sechs Milli­arden Euro betrage.

Nicole Thal­hofer vom Bundes­ver­band der Deut­schen Luft- und Raum­fahrt­indus­trie sagte der Deut­schen Presse-Agentur: "Die Bundes­regie­rung muss jetzt klar defi­nieren, was wir genau errei­chen wollen." Dazu gehöre beispiels­weise ob und wenn ja, inwie­fern die Bundes­wehr betei­ligt werden solle.

Der Abstim­mung im Parla­ment ging ein Kompro­miss zwischen Unter­händ­lern der Abge­ord­neten und der EU-Staaten voraus. Die beiden Insti­tutionen hatten sich im November auf das Vorhaben geei­nigt, die jetzige Abstim­mung galt als Form­sache.

Ab 2027 sollen die neuen Dienste voll einsatz­fähig sein. Die Eini­gung muss noch formell von den EU-Staaten bestä­tigt werden, was aber auch als Form­sache gilt.

