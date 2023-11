"Galaxy Z Flip FE": Kommt das Mittelklasse-Foldable?

Smart­phones mit falt­barem Display haben sich etabliert. Sie zählen zu den Premium-Smart­phones, sind aber doch eine eigene Kate­gorie mobiler Geräte. Foldables sind ziem­lich teuer. Samsung hatte im Zuge des Galaxy Z Flip 3 damit begonnen, die Einstiegs­preise zu redu­zieren, um Foldables massen­taug­licher zu machen. Einem Bericht zufolge könnten die Preise in Zukunft weiter fallen. Was plant insbe­son­dere der südko­rea­nische Hersteller?

Arbeitet Samsung an einem Budget-Falter?

Samsung könnte 2024 ein Mittelklasse-Foldable veröffentlichen (Bild: Galaxy Z Flip 5)

Bild: teltarif.de

Auch wenn die Preise für Foldables wie das Galaxy Z Flip 5 (UVP ab 1199 Euro) gesunken sind, bleiben sie weiterhin teure Geräte, die sich nicht jeder leisten kann oder möchte. Mitt­ler­weile ist das Galaxy Z Flip 5 mit 256 GB Spei­cher (Graphite) bereits zu Markt­preisen von unter 800 Euro erhält­lich. Das macht die Anschaf­fung des falt­baren Smart­phones unwei­ger­lich attrak­tiver. Einem Bericht von TrendForce (via Sammo­bile) zufolge könnte Samsung im kommenden Jahr ein Foldable auf den Markt bringen, das bereits zur Unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung güns­tiger ist - eine Art Samsung Galaxy Z Flip FE? Es ist durchaus vorstellbar, dass Samsung die mit "Fan Edition" (FE) bezeich­nete güns­tigere Smart­phone-Serie um ein Foldable erwei­tert, das sich vom Anschaf­fungs­preis her von der herkömm­lichen Foldable-Serie unter­scheidet. Speku­liert wird darüber, dass es sich um ein güns­tigeres Modell als das Flip handelt statt die Lücke zwischen dem Flip und Fold zu schließen. Zur Erin­nerung: Das Galaxy Z Fold 5 kostet nach UVP ab 1899 Euro.

Schon Moto­rola steigt bei unter 1000 Euro ein

Bei dem Smart­phone könnte es sich dann um eine Art "Mittel­klasse-Foldable" handeln, um die falt­baren Geräte für noch mehr Nutzer attrak­tiver zu machen. Über einen mögli­chen Preis kann zum Stand jetzt nur speku­liert werden. Nehmen wir mal an, ein Mittel­klasse-Foldable von Samsung steigt zu einem Preis von 900 Euro in den Markt ein. Wird dann noch der Preis­ver­fall berück­sich­tigt, könnten die Markt­preise durchaus in Rich­tung 600 bis 650 Euro rutschen. Moto­rola beispiels­weise hat es mit dem Razr 40 bereits vorge­macht. Der Preis für das vergleichs­weise güns­tige Foldable liegt bei rund 900 Euro (UVP). Der aktuell beste Markt­preis für das Vanilla-Cream-farbene Moto­rola Razr 40 mit 256 GB Spei­cher liegt derzeit bei unter 760 Euro (Händler: Elec­tronis).

