Schnäppchen-Check: Samsung Galaxy Watch 4 bei Aldi

Samsung und Google haben vor zwei Jahren einen Relaunch ihrer Smart­watch-Betriebs­sys­teme gewagt. Samsung gab sein eigenes Tizen OS auf, Google entwi­ckelte WearOS weiter. Die Galaxy Watch 4 war seiner­zeit die erste Uhr, die mit der neuen Version von WearOS ausge­stattet wurde - inklu­sive OneUI-Benut­zer­ober­fläche von Samsung.

Nun bietet der Lebens­mittel-Discounter Aldi die Samsung Galaxy Watch 4 im Rahmen einer Aktion in seinem Online-Shop an. Die Version mit Blue­tooth und WLAN, aber ohne LTE-Schnitt­stelle, und mit 40 Milli­meter Durch­messer kostet im Rahmen der Aktion 119 Euro. Dabei wirbt Aldi mit einem Preis­vor­teil von 55 Prozent. Samsung-Uhr bei Aldi

Screenshot: teltarif.de, Quelle: aldi-sued.de Ganz so groß ist der Rabatt nicht, wenn man den Aldi-Preis mit Kondi­tionen bei anderen Online-Händ­lern vergleicht. Mindes­tens rund 130 Euro müssen Inter­essenten für die zwei Jahre alte Smart­watch noch inves­tieren. Da ist das Aldi-Angebot tatsäch­lich güns­tiger. Aber lohnt es sich, heute noch eine zwei Jahre alte Uhr zu kaufen?

Aktu­elles Betriebs­system verfügbar

Samsung pflegt die Galaxy Watch 4 nach wie vor. So hat die Uhr im September das neue Betriebs­system WearOS 4 erhalten. Auch die Version 5 der OneUI-Benut­zer­ober­fläche ist verfügbar. Damit hat das Gadget die gleiche Firm­ware-Version an Bord, mit der auch die Galaxy Watch 6 als aktu­elle Handy-Uhr von Samsung ausge­lie­fert wird.

Wie lange Samsung die Galaxy Watch 4 noch mit Updates versorgt, ist nicht bekannt. Es kann durchaus sein, dass der Hersteller die nächste WearOS-Haupt­ver­sion nur noch für neuere Smart­watch-Modelle bereit­stellt. Das bedeutet frei­lich nicht, dass die Galaxy Watch 4 von heute auf morgen unbrauchbar wird. Ein Vorteil beispiels­weise gegen­über einer Pixel Watch von Google ist die Unter­stüt­zung von Samsung Pay neben Google Pay.

In vielen Test­berichten nach Verkaufs­start wurde die Akku­lauf­zeit der Samsung Galaxy Watch 4 kriti­siert. Das konnten wir im Test nicht nach­voll­ziehen. Im Gegen­teil: Eine in unserer Redak­tion seit zwei Jahren im Einsatz befind­liche Uhr hat auch heute noch eine akzep­table Akku­lauf­zeit - abhängig vom Nutzungs­ver­halten. Wie die Samsung Galaxy Watch 4 gene­rell im Test abge­schnitten hat, lesen Sie in einem eigenen Beitrag.