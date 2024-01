Hands-on: Galaxy S24 Ultra soll neue Handy-Ära einläuten

Samsung hat heute im Rahmen seines ersten Unpa­cked Events im neuen Jahr die Smart­phones der S24-Reihe vorge­stellt. Wir hatten bereits die Möglich­keit, das Samsung Galaxy S24 Ultra als Spit­zen­modell unter den neuen Mobil­tele­fonen einem ersten Hands-on-Test zu unter­ziehen. Nach­fol­gend lesen Sie, welchen Eindruck das Flagg­schiff dabei hinter­lassen hat. Samsung Galaxy S24 Ultra ausprobiert

Foto: teltarif.de Das Samsung Galaxy S24 Ultra sieht edel aus. Es kommt als erstes Smart­phones des korea­nischen Herstel­lers mit einem Titan-Rahmen. Die Verar­bei­tung ist tadellos. Man merkt als Kunde, dass der Hersteller nichts dem Zufall über­lassen wollte und Käufern das womög­lich beste Smart­phone vorstellen wollte, das es derzeit auf dem Markt gibt. Der große Unter­schied zu den Vorgän­gern ist AI.

Neue Features dank AI

Mit Arti­ficial Intel­ligence - also künst­licher Intel­ligenz - soll das Smart­phone noch leis­tungs­fähiger werden bzw. neue Funk­tionen bekommen. Samsung selbst sieht das als Aufbruch in eine neue Ära der Mobil­tele­fonie - nach den Handys der 90er und 00er Jahre und den "herkömm­lichen" Smart­phones, die in den vergan­genen rund 15 Jahren auf den Markt kamen.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra sieht seinem Vorgänger auf den ersten Blick recht ähnlich. Bei genauerer Betrach­tung zeigt sich, dass die Zeiten der Curved Displays zumin­dest bei diesem Modell zu Ende sind. Die leichte Biegung am Rand des 6,8 Zoll großen Touch­screens mit QHD+-Auflö­sung gibt es nicht mehr. Rückseite mit Kamera-Modul

Foto: teltarif.de Der Hersteller lieferte auch gleich eine Begrün­dung für diese Design-Ände­rung. Kunden, die den S Pen nutzen, seien vermehrt an Samsung heran­getreten und hätten berichtet, dass die Biegung für die Nutzung des Stifts nicht gerade dien­lich sei. Der Stylus wird - wie bei den Vorgän­gern - mitge­lie­fert, sodass die Galaxy-S-Ultra-Handys weiterhin auch als Nach­folger für die frühere Galaxy-Note-Serie dienen.

Das bietet die neue Haupt­kamera

Die Haupt­kamera verfügt über Linsen mit Auflö­sungen von 200, 10, 50 und 12 Mega­pixel (Weit, Tele 3x und 5x sowie Ultra­weit). Nomi­nell ist das "schlechter" als beim Samsung Galaxy S23 Ultra. Der Hersteller zeigt sich aber über­zeugt, dass die neuen Linsen sowie die Soft­ware dafür sorgen, dass die Bild­qua­lität mit dem Galaxy S24 Ultra mindes­tens ebenso gut ist wie beim Vorjahres-Modell. Ob das tatsäch­lich der Fall ist, lies sich im kurzen Hands-on nicht nach­weisen. Dazu müssen wir auf den ausführ­lichen Test warten.

Bei der Front­kamera arbeitet Samsung mit einer Auflö­sung von 12 Mega­pixel. Das sollte für Selfies und Video­kon­ferenzen ausrei­chen, was sich im ersten kurzen Test des neuen Spit­zen­modells des südko­rea­nischen Herstel­lers auch gezeigt hat. Unterseite mit S-Pen-Fassung, USB-C-Anschluss und SIM-Karten-Slot

Foto: teltarif.de

Einziges neues Galaxy mit Snap­dragon-Prozessor

Als einziges der drei neuen Samsung-Smart­phones kommt das Galaxy S24 Ultra mit einem Qual­comm-Prozessor vom Typ Snap­dragon 8 Gen 3 for Galaxy auf den Markt. Diesem stehen 12 GB Arbeits­spei­cher zur Seite. Das Betriebs­system - Android 14 mit der Samsung-eigenen Benut­zer­ober­fläche OneUI 6.1 - lief im Hands-on absolut flüssig. Es gab keine Ruckler, Apps öffneten ohne Verzö­gerungen.

Der Akku des neuen Samsung-Smart­phones der Ober­klasse hat eine Kapa­zität von 5000 mAh - genauso wie beim Vorgänger. Wie lange der Bolide mit einer Akku­ladung durch­hält, konnten wir im ersten Test gleich aus zwei Gründen nicht heraus­finden: Einer­seits war die Zeit hierfür zu kurz. Auf der anderen Seite entwi­ckelt ein Akku erst nach einigen Lade­zyklen seine volle Kapa­zität.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem mehr zu den AI-Features, zu Display und zur CPU des Samsung Galaxy S24 Ultra.