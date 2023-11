Samsung Galaxy S24: Ort und Datum stehen wohl fest

Samsung steht mit der Galaxy-S24-Serie in den Start­löchern. Der bislang in der Gerüch­teküche zube­rei­tete Termin im Januar soll jetzt bestä­tigt worden sein.

Samsung stellte die Galaxy-S23-Serie am 1. Februar vor. Gerüchten zufolge, die bereits im September auftauchten, soll der südko­rea­nische Hersteller mit den Nach­fol­gern im kommenden Jahr früher dran sein. War zunächst vom 18. Januar die Rede, hat sich der 17. Januar 2024 als erwar­teter Launch-Termin einge­pen­delt. Das Datum hatte bislang aber den Status eines Gerüchts, offi­ziell bestä­tigt hatte Samsung das Event im Januar noch nicht - mehr oder weniger bis jetzt. Einem Bericht zufolge soll Samsung den Termin und sogar den Veran­stal­tungsort genannt haben.

Galaxy S24 im Januar erwartet

Bald soll der Nachfolger des Galaxy S23 Ultra (Bild) erscheinen

Bild: teltarif.de Samsung könnte den Launch der Galaxy-S24-Serie im Vergleich zu den Vorgän­gern um rund zwei Wochen vorziehen. Das Event soll auf den 17. Januar 2024 fallen. Einem Bericht des korea­nischen Mediums The Elec zufolge (via Android Police) habe ein Vertreter von Samsung Elec­tro­nics sich dies­bezüg­lich geäu­ßert. Veran­stal­tungsort des Unpa­cked Events soll San José sein. Der Standort soll gewählt worden sein als Zeichen von Samsungs Zusam­men­arbeit mit Google, aber auch in Konkur­renz zu Apple - beide Unter­nehmen haben Stand­orte in der Stadt.

Nach dem Unpa­cked Event soll die Vorbe­stel­ler­phase für die Galaxy-S4-Serie einge­läutet werden. In Korea und in einigen anderen Ländern sollen sich die Geräte vom 19. bis 25. Januar vorbe­stellen lassen. Zwischen dem 26. und 30. Januar erfolge der Vorver­kaufs­start, zu dem Vorbe­steller ihre Geräte erhalten sollen. Die gene­relle Verfüg­bar­keit der Galaxy-S24-Serie sei auf den 30. Januar datiert.

Galaxy S24: Das steckt vermut­lich drin

Erwartet werden wieder drei Modelle, nament­lich Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra. Die opti­schen Unter­schiede sollen nicht bedeu­tend ausfallen. Samsung könnte sich beim Galaxy S24 Ultra für eine flache Front entscheiden, statt ein Handy mit leicht gebo­genen Display­seiten anzu­bieten.

Bei der CPU könnte es wieder eine Zwei­klassen-Gesell­schaft geben. Anders als bei der Galaxy-S23-Serie, die alle­samt global mit Snap­dragon-Chip von Qual­comm ausge­stattet sind, sollen die Modelle der Galaxy-S24-Serie je nach Markt mit einem Snap­dragon 8 Gen 3 oder einem Exynos 2400 ausge­stattet sein.

Künst­liche Intel­ligenz ist ein großes Thema. Diese könnte bei der Galaxy-S24-Serie zum Verkaufs­argu­ment werden, beispiels­weise in Form einer Live-Über­set­zung für Anrufe.

