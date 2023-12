Samsung-Shop: S23 & Co. mit Gratis-Zugaben im Check

Im Samsung-Online-Shop laufen noch bis zum 19. Dezember verschie­dene Deals, darunter zu Smart­phone-Modellen. Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote zu Mobil­tele­fonen heraus­gepickt und sagen Ihnen nach­fol­gend, ob sie sich preis­lich lohnen. Die Ange­bote klingen auf den ersten Blick mitunter inter­essant, wird doch beispiels­weise beim Kauf eines der Modelle der Galaxy-S23-Serie mit einer Tausch­prämie in Höhe von bis zu 150 Euro oder den Galaxy Buds2 Pro als Gratis­zugabe geworben.

Einige Gerät­schaften waren zum Arti­kel­zeit­punkt laut den Angaben im Samsung-Online-Shop bereits ausver­kauft. Unter Umständen sind sie aber zu einem späteren Zeit­punkt wieder verfügbar, mit Glück sogar noch im Akti­ons­zeit­raum.

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23

Das Samsung Galaxy S23 wird im Online-Shop des Herstel­lers zu einem Preis in Höhe von 849 Euro ange­boten. Das ist bereits eine Diffe­renz in Höhe von 100 Euro zur Unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung für das Modell mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität. Wir haben die Version in der Farbe Phantom Black beispiel­haft in den virtu­ellen Waren­korb gelegt. Bevor es zum Waren­korb geht, können die Galaxy Buds2 Pro ausge­wählt werden. Wir haben uns test­weise für die schwarze Farb­vari­ante entschieden. Im Waren­korb erscheint dann ein Gesamt­betrag in Höhe von 849 Euro. Die Galaxy Buds2 Pro gibt es also kostenlos dazu. Die UVP für die kabel­losen Ohrste­cker beträgt 229 Euro, Samsung listet sie derzeit zu einem Preis in Höhe von 179 Euro. Der aktuell beste Markt­preis beträgt rund 147 Euro inklu­sive Versand­kosten (Händler: Alter­nate).

Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich bewegen sich die besten Markt­preise für das Galaxy S23 mit 128 GB in Phantom Black zwischen rund 679 Euro (Händler: Galaxus) und rund 686 Euro jeweils inklu­sive Versand­kosten (Händler: Elec­tronis und Gomibo). Wenn Sie keine Verwen­dung für die Buds2 Pro haben, ist der Kauf des Galaxy S23 in der genannten Konfi­gura­tion bei einem anderen Händler deut­lich güns­tiger. Aber selbst wenn Sie Smart­phone (679 Euro) und Buds (147 Euro) einzeln kaufen, ist der Gesamt­betrag güns­tiger als das Angebot im Samsung-Online-Shop.

Der Kauf bei Samsung könnte sich für Sie aber dennoch lohnen und zwar, wenn Sie ein kompa­tibles Altgerät eintau­schen wollen. Dann gibt es zusätz­lich zum Ankaufs­wert des Altge­räts eine Tausch­prämie als Vorabzug im Waren­korb. Weitere Details zu den Akti­ons­bedin­gungen hat Samsung auf seiner Seite veröf­fent­licht. Sollte Ihr Altgerät die Akti­ons­bedin­gungen erfüllen, und Sie wollen es unbe­dingt loswerden, könnte sich für Sie je nach Höhe des Ankaufs­werts der Kauf über den Samsung-Online-Shop dennoch lohnen.

Details zum Samsung Galaxy S23 lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra

Bild: teltarif.de Als nächstes haben wir das Samsung Galaxy S23 Ultra mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB internem Spei­cher (Farbe: Phantom Black) in den virtu­ellen Waren­korb gelegt. Der südko­rea­nische Hersteller ist mit einem Preis von 1199 Euro bereits selbst 200 Euro von der UVP (1399 Euro) abge­rückt. Im Waren­korb gesellen sich die Galaxy Buds2 Pro als kosten­lose Drein­gabe dazu. Der Gesamt­betrag bleibt entspre­chend bei 1199 Euro. Der Vergleich spuckte den Markt­preis in Höhe von rund 1037 Euro inklu­sive Versand­kosten für das Smart­phone aus (Händler: Note­books­bil­liger).

Selbst wenn Sie Smart­phone und Buds jeweils zum besten Markt­preis einzeln kaufen, ist der Gesamt­betrag (1037 Euro plus 147 Euro = 1184 Euro) etwas güns­tiger als die Kombi im Samsung-Online-Shop. Sollten Sie aller­dings ein eintausch­bares Altgerät besitzen, könnte sich für Sie dennoch der Kauf über den Samsung-Online-Shop lohnen (s. oben).

Details zum Samsung Galaxy S23 Ultra lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Flip5

Bild: teltarif.de Nun geht es noch um das Foldable im Klapp­handy-Stil namens Samsung Galaxy Z Flip 5. Samsung veran­schlagt für das Modell mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität (beispiels­weise in der Farbe Graphite) in seinem Online-Shop 1099 Euro statt 1199 Euro nach UVP. Kostenlos dazu gibt es die Blue­tooth-Vari­ante der Galaxy Watch 4 (40 mm). Der beste Markt­preis für die Uhr bei verschie­denen Händ­lern liegt bei rund 142 Euro inklu­sive Versand­kosten (Alter­nate, Jacob, Galaxus).

Im Vergleich verlangen Händler wie Elec­tronis und Gomibo nur rund 806 Euro inklu­sive Versand­kosten für das Samsung Galaxy Z Flip 5 (Graphite, 256 GB). Das ist deut­lich güns­tiger als der Kauf über den Samsung-Online-Shop und auch dann noch, wenn Sie die Smart­watch zum besten Markt­preis bei einem anderen Händler zusätz­lich erwerben.

Aber auch beim Kauf des Flip 5 kann ein Altgerät einge­tauscht werden, weshalb es sich für Sie unter Umständen dennoch lohnen könnte, direkt bei Samsung zu shoppen (Mehr dazu s. oben). Beim Galaxy Z Flip 5 wirbt Samsung mit einer Tausch­prämie von bis zu 200 Euro.

Details zum Samsung Galaxy Z Flip 5 lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

