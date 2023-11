Preis-Check: So günstig ist das Samsung Galaxy S23

Die Galaxy-S23-Serie steht vor dem Aus - sofern man es so ausdrü­cken möchte, dass die Flagg­schiffe schon Ende Januar des kommenden Jahres vom Galaxy S24 und seinen Kollegen abge­löst werden sollen. Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra sind Top-Smart­phones. Das werden sie auch nach der Veröf­fent­lichung der Galaxy-S24-Serie noch sein. Inter­essant sind sie vor allem, weil sie bereits deut­lich im Preis gefallen sind.

Wir schauen uns nach­fol­gend an, wo die aktu­ellen Markt­preise von Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra liegen. Black Friday und Weih­nachts­zeit stehen zwar noch bevor, aber die Preise sind auch jetzt schon attraktiv. Und nicht immer entscheiden Aktionen darüber, ob man sich ein neues Smart­phone kauft, sondern auch, wenn man ein Neues benö­tigt, weil das alte kaputt ist oder man im Urlaub bessere Fotos machen möchte. Die Galaxy-S23-Serie von Samsung

Bild: teltarif.de Zum Preis­ver­gleich haben wir uns an den Ergeb­nissen von Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de orien­tiert. Ange­bote von Online-Markt­plätzen haben wir dabei nicht berück­sich­tigt. Diese können aber unter Umständen güns­tiger ausfallen als die ange­gebenen Preise. Beachten Sie bitte zudem, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können. Aus diesem Grund können die Preise zu einem späteren Zeit­punkt anders ausfallen. Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich in einem Ratgeber.

Galaxy S23 und Co.: Die aktu­ellen Markt­preise

Nach­fol­gend sehen Sie auf einen Blick, was Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra je nach Spei­cher­aus­stat­tung derzeit inklu­sive Versand­pau­schale im Vergleich zur Unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers kosten. Wir haben uns beim Preis­ver­gleich jeweils auf die Farb­vari­ante "Phantom Black" bezie­hungs­weise "Graphite" beim Galaxy S23 Ultra beschränkt. Es ist daher möglich, dass die Markt­preise von anderen Wahl­farben vari­ieren.

Samsung Galaxy S23 mit 8 GB/128 GB

949 Euro (UVP)

684,90 Euro (Händler: Amazon)

(UVP) (Händler: Amazon) Samsung Galaxy S23 mit 8 GB/256 GB

1009 Euro (UVP)

745,99 Euro (Händler: Alter­nate)

(UVP) (Händler: Alter­nate) Samsung Galaxy S23+ mit 8 GB/256 GB

1199 Euro (UVP)

949 Euro (Händler: Gomibo)

(UVP) (Händler: Gomibo) Samsung Galaxy S23+ mit 8 GB/512 GB

1319 Euro (UVP)

1000,96 Euro (Händler: NBB)

(UVP) (Händler: NBB) Samsung Galaxy S23 Ultra mit 8 GB/256 GB

1399 Euro (UVP)

989 Euro (Händler: carbon­phone)

(UVP) (Händler: carbon­phone) Samsung Galaxy S23 Ultra mit 12 GB/512 GB

1579 Euro (UVP)

1149 Euro (Händler: Phone Vision)

(UVP) (Händler: Phone Vision) Samsung Galaxy S23 Ultra mit 12 GB/1 TB

1819 Euro (UVP)

1629 Euro (Händler: Cool­blue)

