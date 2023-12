Samsung Galaxy S23 oder S23 FE? Die richtige Wahl treffen

Am Freitag erscheint offi­ziell das Samsung Galaxy S23 FE. Doch es gibt ja auch noch das Galaxy S23. Wir sagen Ihnen, wie Sie die rich­tige Wahl treffen.

Das Samsung Galaxy S23 FE kann vorbe­stellt werden. Ab Freitag ist es offi­ziell verfügbar. Wer sich aktuell für ein neues Galaxy-Smart­phone inter­essiert, wird auch über das "normale" Galaxy S23 stol­pern, das bereits Anfang des Jahres veröf­fent­licht wurde. Doch für welches sollen Sie sich entscheiden? Wir helfen Ihnen dabei, sodass Sie am Ende die rich­tige Wahl treffen.

Die Größe

Samsung Galaxy S23 FE (l.) und Galaxy S23

Fotos: Samsung, Montage: teltarif.de

Die Fan Edition des Samsung Galaxy S23 FE ist nicht nur einfach ein Klon mit ein paar vari­ierenden Specs des voran­gegan­genen Galaxy S23, sondern bietet etwas, das es bei der Galaxy-S23-Serie von Anfang 2023 nicht gibt. Die Modelle der Galaxy-S23-Serie sind zum glei­chen Zeit­punkt erschienen und bieten mit dem Galaxy S23 (6,1 Zoll), dem Galaxy S23+ (6,6 Zoll) und dem Galaxy S23 Ultra (6,8 Zoll) drei Smart­phones mit drei unter­schied­lichen Größen. Nun grätscht das Samsung Galaxy S23 FE mit einer Display-Größe von 6,4 Zoll dazwi­schen. Sie bekommen somit eine neue Größe zur Auswahl.

Welche Größe für Sie nun die rich­tige ist, können wir nicht pauscha­lisieren. Das hängt vom indi­vidu­ellen Nutzungs­bedürfnis ab. Stellen Sie sich also folgende Fragen: Welche Display-Größe hat Ihr aktuell genutztes Smart­phone? Handelt es sich eher um Modell, das 6,5 Zoll oder größer ist, könnte Ihnen das 6,1-Zoll-Format des Samsung Galaxy S23 zu klein erscheinen und die Fan Edition mit 6,4 Zoll besser zu Ihnen passen.

"Klein" erscheint das Galaxy S23 dennoch nicht

Wenn Sie sich nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen den Gang in den nächsten Elek­tro­markt. Mit Glück sind dort beide Modelle ausge­stellt und Sie können mit ihnen herum­spielen. So finden Sie am besten heraus, welche Größe zu Ihnen passt. Dann dürfte Ihnen auch auffallen, dass die Display­ränder der Fan Edition etwas breiter sind als die des Galaxy S23. Wenn Sie auf ein beson­ders leichtes Smart­phone Wert legen, dürfte Ihnen das Galaxy S23 mit seinen 168 Gramm eher zusagen als das Galaxy S23 FE mit seinen 209 Gramm.

Aufgrund des größeren Formats des Galaxy S23 FE (4500 mAh) verfügt auch der Akku über mehr Kapa­zität als der des Galaxy S23 (3900 mAh). Im Test bril­lierte der Akku des Galaxy S23 mit einer sehr guten Lauf­zeit, womit sich das Modell auch einen Platz in unserer Liste der Smart­phones mit der besten Akku­lauf­zeit 2023 sichern konnte. Sollte Samsung im Galaxy S23 FE ein ebenso gutes Ener­gie­manage­ment umge­setzt haben, ist die Hoff­nung groß, dass ein ähnlich guter Wert erreicht wird. Soviel vorweg: Im von uns durch­geführten Akku­test hielt das Galaxy S22 mit dem Exynos 2200 nicht so lange durch wie das Galaxy S23 mit dem Snap­dragon-Flagg­schiff. Samsung Galaxy S23

Bild: teltarif.de

Der Prozessor

Unter der Haube des Galaxy S23 sitzt der Snap­dragon 8 Gen 2 des Herstel­lers Qual­comm, der als höher­tak­tende Version exklusiv für die Galaxy-Smart­phones gebrand­markt wurde. In von uns durch­geführten Bench­mark-Tests entpuppte sich das Galaxy S23 als wahre Leis­tungs­maschine. Das Galaxy S23 FE arbeitet "nur" mit dem Exynos 2200. Den gab es auch schon im Samsung Galaxy S22. In Sachen Endleis­tung hält der Exynos 2200 nicht mit dem Snap­dragon des Galaxy S23 mit. Die Frage ist nur, ob Sie das merken - und wenn vermut­lich nur im direkten Vergleich.

Stellen Sie sich die Frage, was Sie von Ihrem Smart­phone erwarten und welche Aufgaben es in jedem Fall mit Bravour erle­digen muss. Gehört Mobile Gaming in seiner High-End-Ausgabe dazu, wollen Sie unzäh­lige Multi­tas­king-Aufgaben ausführen oder Samsungs Desktop-Lösung DeX ausreizen? Dann könnte sich für Sie der schnel­lere Prozessor even­tuell auf Dauer auszahlen. Für die Smart­phone-Stan­dards wie Tele­fonie, Messa­ging und Surfen ist der Exynos 2200 ebenso mehr als ausrei­chend gerüstet.

Die Kamera

Im Grund­aufbau sind die Kameras von Galaxy S23 und Galaxy S23 FE recht ähnlich. Beide Smart­phone-Modelle verfügen über eine Haupt­kamera mit 50-Mega­pixel-Auflö­sung und einer Blende f/1.8 sowie eine 12-Mega­pixel-Ultra­weit­winkel-Kamera mit einer Blende f/2.2. Beim Galaxy S23 FE ist das Sicht­feld mit einem Winkel von mit 123° leicht größer als beim Galaxy S23 (120°). Der dritte Sensor mit einer Blende von f/2.4 bei beiden Modellen löst beim Galaxy S23 mit 10 Mega­pixel auf, bei der Fan Edition nur mit 8 Mega­pixel. Bis zu drei­fach opti­schen Zoom und bis zu 30-fache digi­tale Vergrö­ßerungen beherr­schen beide Setups. Video­auf­nahmen sind mit bis zu 8K-Auflö­sung möglich, beim Galaxy S23 FE ist bei 24 Bildern pro Sekunde Schluss, die Kamera des Galaxy S23 beherrscht in diesem Aufnah­memodus bis zu 30 Bilder pro Sekunde.

Ein weiterer Unter­schied ist bei der Front­kamera zu finden. Während die Kamera des Galaxy S23 eine Selfie­knipse mit 12 Mega­pixel Auflö­sung (Blende: f/2.2) bietet, ist die Auflö­sung bei der Front­kamera des Galaxy S23 FE auf 10 Mega­pixel (Blende: f/2.4) beschränkt. Und auch nur die Front­kamera des Galaxy S23 verfügt über einen Auto­fokus. Samsung Galaxy S23 FE

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Der Preis

Der Preis kann eben­falls ein wich­tiges Entschei­dungs­kri­terium sein. Die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers für das Samsung Galaxy S23 mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität beträgt 949 Euro. Für einen Preis von 1009 Euro gibt es 256 GB Spei­cher. Aller­dings hat längst der Preis­ver­fall einge­setzt und die Markt­preise liegen deut­lich darunter. Aktuell liegen die besten Markt­preise für das Phantom-Black-farbene Galaxy S23 mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität zwischen rund 680 Euro und 700 Euro. Und damit ist das Galaxy S23 zu einem ähnli­chen Preis erhält­lich wie das Galaxy S23 FE mit 8 GB/128 GB, das nach UVP 699 Euro kostet.

Für 759 Euro gibt es das Galaxy S23 FE mit 256 GB internem Spei­cher. Die besten Markt­preise für die 256-GB-Version des Galaxy S23 liegen derzeit zwischen rund 730 Euro und 740 Euro und damit unter der UVP für das Galaxy S23 FE mit 256 GB Spei­cher. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Preise für das Galaxy S23 FE in den kommenden Wochen und Monaten fallen werden.

Galaxy S23 und Galaxy S23 FE im Tabellen-Vergleich

Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 FE Testurteil 02/2023 1,5 kein Testbericht vorhanden Kategorie Multimedia, Highend Multimedia, Highend Vorstellung am 01.02.2023 04.10.2023 Verkaufsstart 17.02.2023 15.12.2023 UVP des Herstellers 949 Euro 699 Euro Bildschirmdiagonale 6,10 Zoll 6,40 Zoll Display-Auflösung 1080 x 2340 Pixel 1080 x 2340 Pixel Länge 146,3 mm 158,0 mm Breite 70,9 mm 76,5 mm Dicke 7,6 mm 8,2 mm Gewicht 168,0 g 209,0 g Material Glas, Metall Glas, Kunststoff Prozessor-Typ Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (Cortex-X3) Exynos 2200 (Cortex-X2) (wahrscheinlich) Prozessorkerne (gesamt) 8 8 Prozessor-Takt 3,36 GHz 2,80 GHz (wahrscheinlich) Arbeitsspeicher (RAM) 8,0 GB 8,0 GB Gesamte Speichergröße 128,00 GB 128,00 GB Speicherkarten-Slot - - USB USB-C 3.2 USB-C 3.2 (wahrscheinlich) Audio nur über USB nur über USB Mobilfunk 5G, LTE, HSPA+, EDGE, GSM 5G, LTE, HSPA+, EDGE, GSM WLAN-Standard Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Milliamperestunden 3900 mAh 4500 mAh Ladeleistung 25 W 25 W Kabelloses Laden Wireless Charging 2.0 Wireless Charging 2.0 Ladeleistung (kabellos) 15 W 15 W Umgekehrtes Laden ja ja Bluetooth 5.3 5.3 NFC ja ja Megapixel 50,0 Megapixel 50,0 Megapixel Megapixel (2. Sensor) 12,0 Megapixel 12,0 Megapixel Megapixel (3. Sensor) 10,0 Megapixel 8,0 Megapixel Frontkamera:

Sensor 12,0 Megapixel 10,0 Megapixel Bildstabilisator optisch optisch Optischer Zoom 3,0 3,0 Digital-Zoom 30,0 30,0 Videoauflösung 7680 x 4320 Pixel 7680 x 4320 Pixel (wahrscheinlich) Framerate 30 fps 30 fps BS-Version bei Verkaufsstart 13 13 Benutzer-Oberfläche One UI 5.1 One UI 5.1 Fingerabdruck-Sensor Display-integriert Display-integriert Dual-SIM ja, Dual-SIM-Standby ja, Dual-SIM-Standby Schutzklasse IP68 IP68 Staubschutz ja ja Wasserschutz wasserdicht wasserdicht * Günstigstes Angebot ohne Versandkosten.

Der Preis wird zur Verfügung gestellt von unserem Partner idealo.de Auch erhältlich als: Samsung Galaxy S23 256 GB

Samsung Galaxy S23 FE 5G (256 GB)

Stand: 13.12.2023 Alles vergleichen

In einer weiteren Meldung lesen Sie: Samsungs Top-Smart­phones: Galaxy S bis S23 in Bildern.