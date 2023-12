Samsung Galaxy S23: Fan Edition ab sofort verfügbar

Das Samsung Galaxy S23 FE ist ab sofort verfügbar. Das bietet das Modell, so viel kostet es.

Ursprüng­lich sollte das Samsung Galaxy S23 FE erst Anfang des kommenden Jahres auf den Markt kommen. Nun macht es sich früher als erwartet in den Verkaufs­regalen breit. Das mag verschie­dene Gründe haben. Zum einen könnte der südko­rea­nische Hersteller mit dem Modell das Weih­nachts­geschäft mitnehmen. Zum anderen, weil ein Release zu Beginn des kommenden Jahres mit der am 17. Januar erwar­teten Galaxy-S24-Serie kolli­dieren könnte.

Ab sofort ist das Galaxy S23 FE verfügbar. Wir fassen die wich­tigsten Details zur aktu­ellen Fan Edition zusammen.

Samsung Galaxy S23 FE: Das steckt drin

Samsung Galaxy S23 FE

Bild: Samsung

Herz­stück des Samsung Galaxy S23 FE ist ein 5G-fähiger Octa-Core-Prozessor vom Typ Samsung Exynos 2200 mit maxi­maler Taktung von 2,8 GHz. Begleiter sind 8 GB Arbeits­spei­cher und wahl­weise 128 GB oder 256 GB interne Spei­cher­kapa­zität. Das Display des Galaxy S23 FE ist 6,4 Zoll groß und hat eine Bild­wie­der­hol­rate von 60 bis 120 Hz.

Der Akku hat eine Kapa­zität von 4500 mAh, kabel­gebun­denes Laden ist mit bis zu 25W möglich. Ein passendes Netz­teil ist nicht in Liefer­umfang enthalten. Kabel­loses Laden wird mit bis zu 15W unter­stützt, möglich ist auch Wire­less Power­share, beispiels­weise um kompa­tible Cases von Buds direkt am Gehäu­serü­cken des Smart­phones mit Energie zu befüllen. Weitere wich­tige Ausstat­tungs­merk­male sind Blue­tooth 5.3, NFC, USB-Typ-C-3.2 der ersten Gene­ration, Wi-Fi 6E und Dual-SIM (Nano-SIM plus eSIM).

Das Kamera-Setup des Galaxy S23 FE hat folgende Spezi­fika­tion: 50-MP-Weit­win­kel­kamera mit f/1.8-Blende und OIS (opti­sche Bild­sta­bili­sie­rung), 12-MP-Ultra­weit­win­kel­kamera mit f/2.2-Blende und 8-MP-Tele­kamera mit f/2.4-Blende und 3-fachen opti­schem Zoom. Die Auflö­sung der Selfie­kamera ist mit 10 Mega­pixel ange­geben. Was wir von dem Samsung Galaxy S23 FE halten, lesen Sie in einem Hands-on.

Samsung Galaxy S23 FE: Das kostet es

Samsung Galaxy S23 FE mit 8 GB/128 GB: 699 Euro

Samsung Galaxy S23 FE mit 8 GB/256 GB: 759 Euro

Verfüg­bare Farben: Mint, Graphite, Creme und Purple

Im Samsung-Online-Shop exklusiv erhält­liche Farben: Indigo und Tange­rine

Bis zum 3. Januar 2024 läuft eine Aktion, bei der Käufer eines Samsung Galaxy S23 FE die kabel­losen Ohrste­cker Galaxy FE Buds ohne Aufpreis dazu bekommen. Zudem wird Käufern des Galaxy S23 FE bis zum 3. Januar 2024 ein Rabatt in Höhe von 20 Rabatt auf ausge­wähltes Zubehör im Samsung-Online-Shop gewährt. Wird das Galaxy S23 FE bis zum 4. Januar 2023 über einen teil­neh­menden Händler oder Netz­betreiber erworben, kann das Smart­phone bis zum 11. Januar 2024 über die Samsung-Members-App für die Gratis­zugabe regis­triert werden, erklärt Samsung in der Pres­semit­tei­lung. Wer ein altes Smart­phone loswerden will, kann darüber hinaus über­prüfen, ob es für eine Tausch­prämie beim Kauf eines neuen Geräts im Samsung-Online-Shop infrage kommt.

