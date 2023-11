Galaxy S23 Ultra: Drei Jahre Garantie für Enterprise-Kunden

Samsung infor­miert über neue Möglich­keiten für Geschäfts­kunden, die in ihren Unter­nehmen Smart­phones und Tablets der Enter­prise-Reihe nutzen.

Samsung vermarktet als "Enter­prise Edition" Smart­phone-Modelle für Geschäfts­kunden. Die aktu­elle Gene­ration aus dem Jahr 2023 umfasst die Modelle Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A34, Galaxy A54 und die Tablets Galaxy Tab S9 und Galaxy Tab S9 FE. Der südko­rea­nische Hersteller verkündet nun, die Herstel­ler­garantie erwei­tern zu wollen.

"Samsung Care+ for Busi­ness ADH" bietet Gerä­teschutz bei Unfall­schäden. Samsung Galaxy S23 Ultra in der Enterprise Edition für Geschäftskunden

Bild: Samsung

12 Monate längere Garantie

Für ausge­wählte Modelle der Enter­prise Editionen verlän­gert Samsung jetzt die Herstel­ler­garantie. Statt 24 Monate wird diese auf 36 Monate erwei­tert. Zu den ausge­wählten Geräten zählen zwei Modelle der Galaxy-S23-Serie - Galaxy S23 und Galaxy S23 Ultra - sowie die Mittel­klasse-Versionen Galaxy A34 und Galaxy A54. Neben den Smart­phones werden auch die Tablets Galaxy Tab S9 und Galaxy Tab S9 FE mit der erwei­terten Herstel­ler­garantie bedacht. Gene­rell geht es nur um die genannten Geräte, die im Jahr 2023 auf den Markt gekommen sind. Der durch­schnitt­liche Lebens­zyklus eines Busi­ness-Geräts beträgt laut Samsung drei Jahre. Die Nutzungs­zeit werde dann durch die verlän­gerte Garan­tie­leis­tung abge­deckt.

Abde­ckung bei Unfall­schäden

Samsung Care+ for Busi­ness ADH (Acci­den­tial Damage Hand­ling) ist eine kosten­pflich­tige Unfall­ver­siche­rung für Geschäfts­kunden, die Samsung-Geräte in ihren Unter­nehmen verwenden. Laut Pres­seinfor­mation heißt es dazu: "Der Versi­che­rungs­schutz tritt in Kraft, wenn physi­kali­sche Hand­habungs­schäden entstehen, beispiels­weise durch einen Sturz des Gerätes oder einen Wasser­schaden. Im Scha­dens­fall werden die Geräte schnellst­mög­lich repa­riert oder ausge­tauscht."

