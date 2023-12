Samsung Galaxy S23: Dezember-Patch zum Download bereit

Samsung liefert ein wich­tiges Soft­ware-Update für seine aktu­ellen Flagg­schiffe. Die Aktua­lisie­rung hat in erster Linie die neue Sicher­heits­richt­linie, datiert auf den 1. Dezember 2023, an Bord. Auf in der Redak­tion genutzten Modellen Samsung Galaxy S23 Ultra und Galaxy S23 konnten wir das Update heute schon auf die Handys spielen. Im Falle des Galaxy S23 belief sich die Down­load-Größe auf rund 368 MB.

Wich­tige Updates unbe­dingt instal­lieren

Dezember-Patch für die Galaxy-S23-Serie

Bild: teltarif.de

Samsung gehört hinsicht­lich der Update-Versor­gung seiner Smart­phone-Modelle zu den vorbild­lichen Herstel­lern. Mit bis zu fünf Jahren Updates soll unter anderem die Galaxy-S23-Serie versorgt werden. Neben Galaxy S23 und Galaxy S23 Ultra dürfte auch die Zwischen­größe Galaxy S23+ mit dem aktu­ellen Dezember-Sicher­heits­patch versorgt werden.

Wir empfehlen Ihnen, auto­mati­sche Updates auf Ihrem Smart­phone zu akti­vieren. Das geht ganz leicht. Auf einem Samsung-Galaxy-Smart­phone mit der Benut­zer­ober­fläche OneUI.x öffnen Sie das Einstel­lungs­menü und navi­gieren zum Punkt "Soft­ware-Updates" und klicken anschlie­ßend auf "Auto­matisch über WLAN." Dann geht das System auto­matisch in die Update-Suche und benach­rich­tigt, wenn eine Soft­ware-Aktua­lisie­rung herun­ter­geladen werden kann. Zu diesem Thema empfehlen wir Ihnen auch unseren Kurz­rat­geber. Dort erklären wir Ihnen unter anderem auch, wie Sie auto­mati­sche Soft­ware-Updates auf einem iPhone akti­vieren.

Manu­elle Suche kann sinn­voll sein

Es kann jedoch sein, dass trotz der akti­vierten auto­mati­schen Update-Suche das System erst zu einem späteren Zeit­punkt darüber infor­miert. Und in der Regel werden Soft­ware-Updates vom Hersteller in Schüben ausge­rollt, beispiels­weise, um die Server nicht zu über­lasten. Von daher erhalten nicht alle Nutzer eines Modells auch gleich­zeitig das Soft­ware-Update. Wenn Sie nicht auf eine System­benach­rich­tigung warten wollen, können Sie von Zeit zu Zeit die manu­elle Suche nach einer Systemak­tua­lisie­rung initi­ieren.

Am Beispiel von Samsungs Benut­zer­ober­fläche öffnen Sie dazu das Einstel­lungs­menü, scrollen zum Punkt "Soft­ware-Updates" und anschlie­ßend auf "Herun­ter­laden und instal­lieren". Das System prüft nun, ob ein Soft­ware-Update bereit­gestellt wird. Falls ja, kann es nach dem Down­load instal­liert werden. Das Galaxy-Smart­phone wird nach dem Down­load neu gestartet. Das Aufspielen der neuen Soft­ware funk­tio­niert dabei in der Regel in einem Zug.

Am Freitag geht die Fan Edition des Samsung Galaxy S23 FE an den Start - nicht weit entfernt von der Galaxy-S24-Serie. Wann das nächste Unpa­cked Event von Samsung statt­finden soll, lesen Sie in einer weiteren News.