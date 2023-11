Android 14: OneUI-6-Rollout für Galaxy-S22-Serie gestartet

Samsung hat Android 14 (OneUI 6) bereits für verschie­dene Galaxy-Modelle veröf­fent­licht bezie­hungs­weise in den Rollout gebracht. Der offi­zielle Kalender wurde in der vergan­genen Woche gezeigt. Die dort gelis­teten Daten sollten jedoch nur zur Orien­tie­rung ange­sehen werden, weil Soft­ware-Updates von einem Hersteller in der Regel nicht für alle berech­tigten Nutzer auf einmal, sondern in Schüben ausge­rollt werden. Deswegen kann es sein, dass ein Nutzer das Update früher erhält als ein anderer Nutzer.

Aktuell befindet sich Android 14 für die Galaxy-S22-Serie im Rollout. So schauen Sie selbst nach verfüg­baren Updates.

Android 14 für das Galaxy S22 ist da

Android 14 (OneUI 6) für die Galaxy-S22-Serie (Bild: S22)

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Google

Wie das Online-Portal Sammo­bile berichtet, ist für Europa ein allge­meiner Rollout von Android 14 für die Galaxy-S22-Serie gestartet. Das Update ist damit sowohl für das Galaxy S22 als auch das Galaxy S22+ und das Galaxy S22 Ultra vorge­sehen. Der Termin zum Start des Roll­outs korre­spon­diert auch mit dem offi­ziellen OneUI-6-Kalender von Samsung. An dieser Stelle sei aber noch­mals auf die Verzö­gerungen aufmerksam gemacht. Es kann durchaus Tage oder sogar Wochen dauern, bis OneUI 6.0 für alle Galaxy-S22-Nutzer welt­weit verfügbar gemacht werden kann.

Sammo­bile teilt einen Screen­shot vom OneUI-6-Update auf einem Modell der Galaxy-S22-Serie. Demnach ist das Update über 3 GB groß. Sollten Sie nicht über einen Mobil­funk­ver­trag mit ausrei­chendem Daten­volumen verfügen, ist der Down­load über ein WLAN-Netz­werk zu empfehlen.

Auto­mati­sche und manu­elle Update-Suche

Grund­sätz­lich ist es ratsam, auto­mati­sche Soft­ware-Updates in den Einstel­lungen des Smart­phones zu akti­vieren. So verpassen Sie nicht nur anste­hende größere Firm­ware-Updates, sondern auch klei­nere, aber wich­tige Aktua­lisie­rungen mit Sicher­heits­fea­tures und Bugfixes. Sollte ein Update verfügbar sein, infor­miert das System in der Regel über die Mittei­lungen darüber.

Es kann aber auch vorkommen, dass das System erst zu einem späteren Zeit­punkt infor­miert, das Update aber schon verfügbar ist. Sie können von Zeit zu Zeit auch selbst auf die Suche gehen. Am Beispiel eines Galaxy-Smart­phones von Samsung finden Sie das entspre­chende Menü in den "Einstel­lungen". Scrollen Sie runter zum Menü-Punkt "Soft­ware-Updates" und anschlie­ßend auf "Herun­ter­laden und instal­lieren", um die manu­elle Update-Suche zu initi­ieren. Wie die Akti­vie­rung von auto­mati­schen Updates und die manu­elle Suche danach auf einem Google Pixel und einem Apple iPhone funk­tio­nieren, lesen Sie in einem Kurz­rat­geber.

Android 14 im Test

Die Beta-Version von OneUI 6.0 war bereits im August für das Galaxy S23 verfügbar. Wir hatten uns die verschie­denen Features von Android 14 für das Galaxy-Smart­phone ange­schaut. Wich­tige Ände­rungen haben wir in einer Bilder­strecke zusam­men­gefasst.

Dahin­gehend ist auch inter­essant, wie Android 14 ohne Hersteller-eigenes Über­stülpen wie OneUI 6 von Samsung aussieht. Das Design von "reinem Android" auf einem Google Pixel 8 Pro haben wir eben­falls in einer Bilder­strecke zusam­men­gefasst.