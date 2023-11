OneUI 6: Samsung sorgt für Android-14-Überraschung

Samsung macht weiter mit der Vertei­lung von Android 14. Dieses Mal ist ein güns­tigstes Modell der A-Klasse an der Reihe.

Samsung macht Android 14 in Form von OneUI 6 für ein weiteres Galaxy-Smart­phone verfügbar. Dieses Mal ist ein güns­tiges Modell der A-Serie an der Reihe, womit sich der südko­rea­nische Hersteller vorbild­lich zeigt. In der Regel stehen güns­tigere Geräte aus dem Port­folio den teureren Ober- und Mittel­klasse-Modellen nach.

Das Soft­ware-Update wird derzeit für Nutzer des Samsung Galaxy A14 5G in Indien ausge­rollt, wie das Online-Portal Sammo­bile berichtet. Es dürfte sich damit nur um eine Zeit­frage handeln, wann die neue Firm­ware für das Galaxy A14 5G auch in weiteren Märkten zur Verfü­gung gestellt wird.

Knapp 2 GB großes Update

OneUI 6: Das Update für das Galaxy A14 5G bekommen zunächst Nutzer in Indien

Foto: Samsung, Logo: Google, Montage: teltarif.de

In dem Bericht von Sammo­bile ist die Rede davon, dass OneUI 6 zunächst für das Samsung Galaxy A14 5G ausge­rollt wird. Die LTE-Version soll noch nicht für die Aktua­lisie­rung frei­geschaltet worden sein. Die Firm­ware für indi­sche Kunden habe eine Größe von 1,8 GB und ist damit kleiner als das OneUI-6-Update für Flagg­schiffe wie das Galaxy S23 Ultra. Das liegt daran, dass es sich bei dem Android-14-Update für die vergleichs­weise güns­tige A-Klasse um eine abge­speckte Version von OneUI 6 handelt - was nahe­liegt, weil es sich um ein weniger leis­tungs­starkes Gerät als die Premium-Ausfüh­rungen des Herstel­lers handelt.

Zum Stand jetzt ist noch nicht absehbar, wann das Firm­ware-Update auch für Nutzer hier­zulande bereit­gestellt wird. Zunächst ist zu erwähnen, dass Soft­ware-Updates gene­rell in Schüben ausge­rollt werden, unter anderem, um die Server nicht zu über­lasten. Deshalb bekommen nicht alle Nutzer eines Modells gleich­zeitig ein Soft­ware-Update. Setzen Sie in der Benut­zer­ober­fläche Ihres Smart­phones in jedem Fall ein Häkchen bei Einstel­lungen "Auto­mati­sche Soft­ware­updates", damit Ihnen keine wich­tige Aktua­lisie­rung entgeht.

Gehen Sie selbst auf Update-Suche

Unsere Erfah­rung hat jedoch gezeigt, dass es vorkommen kann, dass das System trotz akti­vierter auto­mati­scher Update-Suche erst später darüber infor­miert, wenn ein Update zur Verfü­gung steht. Aus diesem Grund kann es sich lohnen, von Zeit zu Zeit selbst auf die Update-Suche zu gehen. Das funk­tio­niert unkom­pli­ziert über das Einstel­lungs­menü.

Am Beispiel von Samsung-Galaxy-Geräten besu­chen Sie die Einstel­lungen, wischen runter zum Menü "Soft­ware-Updates" und klicken auf "Herun­ter­laden und instal­lieren". Nun wird geprüft, ob ein Soft­ware-Update zum Herun­ter­laden und anschlie­ßenden Instal­lieren bereit­steht (Mehr dazu lesen Sie auch in unserem Kurz­rat­geber Android und iOS: Auto­mati­sche Updates akti­vieren - so gehts).

