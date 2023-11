Preischeck: Samsung Galaxy A14 bei Aldi

Aldi verkauft in seinem Online-Shop erneut das Samsung Galaxy A14 zu einem redu­zierten Preis. Dabei handelt es sich um eine Smart­phone-Einstei­ger­klasse, von der Sie keine Höchst­leis­tungen wie bei einem Galaxy S23 oder anderen Modellen erwarten sollten. Für Smart­phone-Neulinge oder wenn Sie etwas Einfa­ches für Stan­dard-Anwen­dungen wie Messa­ging, Tele­fonie und Surfen oder ein Zweit­handy suchen, sollte das Galaxy A14 ausrei­chen. Die Eckdaten lesen sich jeden­falls solide: 6,6 Zoll großes Display (FHD+), 5000 mAh großer Akku und eine Haupt­kamera mit 50-Mega­pixel-Sensor. Der interne Spei­cher ist mit 64 GB knapp bemessen, kann aber per MicroSD um bis zu 1 TB erwei­tert werden.

Im Online-Shop von Aldi Nord und Aldi Süd werden für das Samsung Galaxy A14 129 Euro zuzüg­lich 5,95 Euro Versand­kosten veran­schlagt. Lohnt sich das Angebot?

Aldi: Samsung Galaxy A14 im Preis­check

Samsung Galaxy A14

Bild: Samsung

Ob sich das Aldi-Angebot lohnt, offen­bart der Vergleich der Markt­preise für das Samsung Galaxy A14. Orien­tie­rung geben Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die unter Umständen güns­tiger sind, haben wir nicht berück­sich­tigt. Bitte beachten Sie, dass sich Markt­preise von Smart­phones schnell ändern können. Die ange­gebenen Vergleichs­preise können daher nur eine begrenzte Zeit gültig sein. Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.

Aldi verlangt für das Galaxy A14 in Schwarz mit 64 GB Spei­cher inklu­sive Versand­kosten 134,95 Euro. Dabei handelt es sich gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich um einen guten Markt­preis, der hinsicht­lich Versand­kosten von anderen Händ­lern aber unter­boten wird. So gibt es das Galaxy A14 bei Aldi Talk als auch MediaMarkt/Saturn zum Preis von 129 Euro inklu­sive Versand­kosten. Bei Aldi gibt es jedoch ein Aldi-Talk-Star­terset mit 10 Euro Start­gut­haben oben­drauf. Wenn Sie Kunde des Mobil­funk­dis­coun­ters werden wollen, ist das Aldi-Angebot konkur­renzlos. Am besten ist es bei Aldi Talk direkt. Hier gibt es eben­falls das Start­gut­haben. Versand­kosten in Höhe von 5,95 Euro zahlen Sie anders als im Aldi-Nord-Süd-Online-Shop nicht.

Vom Galaxy A14 gibt es auch eine Vari­ante mit 5G-Mobil­funk­unter­stüt­zung. Wenn Sie sich dafür inter­essieren, liegt der zum Stand jetzt beste Markt­preis bei 169 Euro inklu­sive Versand­kosten plus Aldi-Talk-Star­terset (Händler: Aldi Talk).

Samsung machte Hoff­nung als die Update-Liste für OneUI 6 veröf­fent­licht wurde. Jetzt wurde die Liste zum Leid­wesen der Kunden aktua­lisiert. Welche Galaxy-Handys nun doch kein Update auf Android 14 erhalten, lesen Sie in einer weiteren News.