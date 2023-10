Samsung: Android 14 und One UI 6 jetzt verfügbar

Samsung hat die Anpas­sung von Android 14 an erste eigene Smart­phones abge­schlossen. Ab sofort verteilt der korea­nische Elek­tronik­kon­zern das aktua­lisierte Betriebs­system inklu­sive der haus­eigenen Benut­zer­ober­fläche One UI 6.0. Davon profi­tieren zunächst Besitzer von Smart­phones der Galaxy-S23-Serie, zu der neben dem Samsung Galaxy S23 auch das Galaxy S23+ und das Galaxy S23 Ultra gehören. Datenblätter Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Wie bei Smart­phones und Tablets mit der Google-Firm­ware üblich wird das Update auf die finale Version von Android 14 und One UI 6.0 nicht gesam­melt für alle Besitzer kompa­tibler Smart­phones verteilt. Statt­dessen erfolgt die Frei­gabe in Wellen. Es kann also noch eine Weile dauern, bis die Verfüg­bar­keit allen Nutzern mit einem Mobil­telefon aus der Galaxy-S23-Serie von Samsung ange­zeigt wird. Android 14 für erste Samsung-Smartphones

Foto: teltarif.de In der Regel erscheint ein Hinweis zum verfüg­baren Soft­ware-Update auf dem Start­bild­schirm des Smart­phones. Wird die neue Firm­ware hier noch nicht als verfügbar ange­zeigt, könnte es sich lohnen, manuell im Menü Einstel­lungen - Soft­ware-Update nach­zusehen, ob die neue Betriebs­system-Version für das eigene Handy mögli­cher­weise doch schon zum Down­load bereit­steht.

3,1 GB großer Down­load

Wie wir bei zwei Samsung Galaxy S23 Ultra fest­gestellt haben, die in unserer Redak­tion im Einsatz sind, ist der Down­load zumin­dest für dieses Smart­phone-Modell rund 3,1 GB groß. Es empfiehlt sich daher, die neue Firm­ware über eine WLAN-Inter­net­ver­bin­dung herun­ter­zuladen. Zudem gilt es zu beachten, dass das Mobil­telefon während der Instal­lation des Soft­ware-Updates kurz­zeitig nicht genutzt werden kann. Wer auf sein Handy ange­wiesen ist, sollte Down­load und Instal­lation somit ggf. auf einen späteren Zeit­punkt verschieben.

Details zu den Neue­rungen mit Android 14 und One UI 6.0 hat Samsung auf seiner Webseite veröf­fent­licht. Unter anderem bringt das Update ein neu gestal­tetes Menü für die Schnell­ein­stel­lungen mit sich. Auf dem Sperr­bild­schirm können Nutzer die Posi­tion der Uhr ändern. Bei Nutzung der Gesten-Navi­gation kann die Task­leiste auf dem Start­bild­schirm auto­matisch ausge­blendet werden. Beschrif­tungen für App-Symbole sind auf eine Zeile begrenzt worden.

Die Smart­phones bekommen mit der neuen Firm­ware zudem eine neuen Stan­dard-Schriftart. Im Multi­tas­king können Pop-up-Fenster geöffnet bleiben, bis der Bild­schirm "zuletzt verwendet" geschlossen wird. Für Emojis gibt es ein neues Design. Zudem hat Samsung die Kamera-App über­arbeitet.

In einer weiteren Meldung berichten wir über tech­nische Details zum Samsung Galaxy S24, das Anfang kommenden Jahres zu erwarten ist.