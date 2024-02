Samsung Wallet: Diese Galaxys verlieren bald Support

Die Samsung Wallet ist vergleichbar mit der Google Wallet und der Apple Wallet. Diese "Geld­börsen" dienen als Sammel­stelle, um verschie­dene Dienste wie für mobiles Bezahlen notwen­dige Zahlungs­karten und auch Tickets für Events, ÖPNV und Bord­karten zu verwalten.

Unter Umständen verlieren bestimmte Galaxy-Geräte bald den Zugriff auf die Samsung Wallet.

Wallet-Support bald einge­stellt

Ältere Galaxy-Handys sollen bald den Support für die Samsung Wallet verlieren

Logo: Samsung, Foto/Montage: teltarif.de Einem Bericht des Online-Portals Sammo­bile zufolge (mit Verweis auf den X-Nutzer @theonecid) hat Samsung damit begonnen, Mittei­lungen an Nutzer bestimmter Galaxy-Smart­phones zu verschi­cken. Inhalt der Nach­richt ist der Hinweis auf das Support-Ende für die Samsung Wallet auf älteren Galaxy-Geräten. Das betrifft offenbar Modelle mit Android 9 und früheren Versionen des mobilen Betriebs­sys­tems. Nutzer von Modellen mit der besagten alten Soft­ware sollen ab dem 15. März 2024 den Zugriff auf die Samsung Wallet verlieren. Damit dürften sie dann auch Funk­tionen wie Samsung Pay nicht mehr verwenden können. Die Mindest­vor­aus­set­zung zur Nutzung der Samsung Wallet werde ab Mitte März Android 10 sein.

Die Mittei­lung von Samsung soll an Nutzer in Kanada verschickt worden sein. Es ist jedoch auch möglich, dass Nutzer älterer Galaxy-Handys in anderen Ländern ähnliche Nach­richten des Elek­tronik­kon­zerns erhalten haben. Von der Ände­rung betroffen seien Nutzer, die ein Galaxy S8, Galaxy Note 8 oder ein älteres Modell nutzen, weil diese nicht mit Android 10 kompa­tibel sind. Galaxy S9 und Galaxy Note 9 dagegen haben Android 10 als letztes OS-Update erhalten. Samsung habe dem Bericht zufolge kürz­lich ein Update für die Samsung Wallet veröf­fent­licht. Benut­zern werde empfohlen, dieses Update zu instal­lieren, wenn auf dem Galaxy-Handy Android 10 oder eine neuere Version läuft.

Smart­phone auf aktu­ellem Stand halten

Wir empfehlen, grund­sätz­lich die auto­mati­sche Update-Suche auf Ihrem Smart­phone zu akti­vieren, damit Sie keine wich­tige Soft­ware-Aktua­lisie­rung verpassen, sofern diese von dem jewei­ligen Hersteller auch bereit­gestellt wird. Wie Sie die auto­mati­sche Update-Suche für Android und iOS einstellen, lesen Sie in einem Kurz­rat­geber. Sie können aber auch von Zeit zu Zeit selbst über das entspre­chende Einstel­lungs­menü - beispiels­weise Soft­ware und Updates oder System und Soft­ware-Updates - auf die Suche gehen. Es kann nämlich sein, dass ein verfüg­bares Soft­ware-Update erst später vom System gemeldet wird, obwohl es bereits zur Verfü­gung steht.

Wenn Sie Dienste nutzen wollen, die nicht mehr für die auf Ihrem Gerät instal­lierte Soft­ware ange­boten werden, ist in der Regel das Upgrade auf ein neueres Smart­phone-Modell erfor­der­lich.

