Samsung Wallet: Bald Führerscheine und Ausweise speichern

Samsung will den Funk­tions­umfang seiner Wallet erwei­tern und künftig auch digi­tale Versionen von Führer­scheinen und IDs erlauben. Wann und ob das auch in Europa möglich sein wird, ist noch unklar.

"Samsung Wallet" ist die Brief­tasche für Galaxy-Smart­phones. Vergleichbar ist die Anwen­dung mit Google Wallet und Apple Wallet. Nutzer können dort verschie­dene Arten von Doku­menten abspei­chern, beispiels­weise Impf­nach­weise, Kunden­karten und Boar­ding-Pässe für Flüge. Die Entwickler arbeiten bereits an Erwei­terungen, wie der Inte­gra­tion von Führer­scheinen und ID-Nach­weisen. Den digi­talen Führer­schein gibt es bereits für die Apple Wallet und die Google Wallet in ausge­wählten US-Bundes­staaten.

Jetzt will Samsung mit seiner Wallet nach­ziehen und die Möglich­keit des digi­talen Abspei­cherns eben­falls anbieten.

Zuerst in den USA

Samsung Wallet in den USA bald auch für Führerscheine

Bild: Samsung Zunächst will Samsung ermög­lichen, dass Führer­scheine und IDs für Nutzer in ausge­wählten US-Bundes­staaten in der Samsung Wallet abge­spei­chert werden können (via Android Central). Einwohner der Bundes­staaten Arizona und Iowa sollen die ersten sein, die den digi­talen Führer­schein in der Samsung Wallet nutzen können. Die Verfüg­bar­keit sei mit später im Jahr für Galaxy-Geräte ange­setzt. Unter­stützt werden alle Galaxy-Geräte mit Samsung Wallet. Eine Liste aller mit Samsung Wallet kompa­tiblen Geräte hat der südko­rea­nische Hersteller im Support-Bereich veröf­fent­licht. Dazu gehören Geräte der Galaxy-Z-Serie, S-Serie, Note-Serie und A-Serie.

Samsung arbeitet dem Bericht zufolge mit der IDEMIA zusammen, die jähr­lich 55 Millionen Ausweis­doku­mente in den USA ausstellen soll. Für Führer­scheine will Samsung den ISO/IEC 18013-5 genannten Stan­dard für Führer­scheine einhalten, was die digi­tale Version sicher machen soll.

Da die Funk­tion offenbar noch nicht flächen­deckend in den USA verfügbar sein wird, dürfte es noch einige Zeit dauern, bis vergleich­bare Möglich­keiten, Perso­nal­aus­weise und Führer­scheine in einer digi­talen Wallet für Nutzer in Europa abzu­spei­chern, einge­führt werden.

Neues Tool für Entwickler

Weiterhin ist die Rede davon, dass Samsung Anfang des kommenden Jahres ein neues Soft­ware Deve­lop­ment Ki (SDK) für Entwickler veröf­fent­lichen will. Im Kern gehe es darum, dass damit Alters- und ID-Infor­mationen in eine App inte­griert werden können, um Betrug zu verhin­dern und den Veri­fizie­rungs­pro­zess zu verein­fachen.

