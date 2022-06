Eine für Alles: Samsung-Handys bekommen Wallet-App

Samsung will bald eine neue Wallet App veröf­fent­lichen. Das bestä­tigt der Konzern auf samsung.com selbst. Unter anderem soll dort neben Mitglieds­karten und anderen Doku­menten der haus­eigene Bezahl­dienst Samsung Pay inte­griert werden. Das System erin­nert beispiels­weise an die Apple Wallet, die Heimat für Zahlungs­arten wie Kredit­karten sowie Impf­nach­weise und Flug­tickets ist.

Wir erläu­tern Ihnen nach­fol­gend weitere Details zur neuen Samsung Wallet App, wann sie verfügbar sein soll und welche Endge­räte unter­stützt werden.

Samsung Wallet App: Verfüg­bar­keit und Details

Samsung Pay wird in die kommende Samsung-Wallet-App integriert

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Samsung, Montage: teltarif.de Samsung gibt an, dass die neue Samsung Wallet App ab dem 24. Juni allen Nutzern zur Verfü­gung stehen soll. Aller­dings kann es sein, dass das Update nicht sofort herun­ter­geladen werden kann, weil der Rollout der Soft­ware-Aktua­lisie­rung stufen­weise erfolgt. Eine Infor­mation, ob das Update herun­ter­geladen werden kann, soll nach dem Öffnen der Samsung-Pay-App ange­zeigt werden. Samsungs Bezahl­dienst wird nach dem Update nämlich in die neue Wallet-App inte­griert. Es besteht jedoch kein Zwang, die Wallet App zu instal­lieren, um Samsung Pay weiter nutzen zu können. Alter­nativ kann die Samsung-Wallet-App auch aus dem Galaxy Store herun­ter­geladen und die Anmel­dedaten von Samsung Pay zum Login genutzt werden.

Neben der Inte­gra­tion von Samsung Pay soll auch der Samsung Pass in die Samsung Wallet einge­fügt werden. Mit diesem Dienst ist es möglich, mit der Bestä­tigung der Iden­tität über biome­tri­sche Daten sich bei kompa­tiblen Apps, Services und Webseiten einzu­loggen.

Impf­nach­weis in der Samsung Wallet App?

Erwähnt wird auch das Hinter­legen von anderen Doku­menten wie dem Impf­pass. Damit folgt Samsung Anbie­tern wie Apple, denn seit der iOS-Version 15.4 kann der Impf­nach­weis als Karte in der Apple Wallet gespei­chert und so auch auf weiteren ange­bun­denen Geräten wie der Apple Watch ange­zeigt und genutzt werden.

Die Samsung Wallet soll auf allen Samsung-Galaxy-Smart­phones mit dem Betriebs­system Android 9 oder höher funk­tio­nieren.

Kürz­lich berich­teten wir über ein 1 GB großes Update, das für das Samsung Galaxy Z Flip 3 5G bereit­gestellt wird. Was sich für Nutzer des Fold­ables nach dem Update ändert, lesen Sie in einer weiteren News.