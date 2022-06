Samsung Wallet ist da: Impfnachweis einfügen - so gehts

Mitte Juni berich­teten wir über die von Samsung ange­kün­digte Wallet App, die Samsung Pass und Samsung Pay vereint. Vergleichbar ist das Modell mit Apples eben­falls "Wallet" genanntem Sammel­zen­trum. Der Rollout der Samsung Wallet begann vor einer Woche, nun soll laut Anbieter die App allen Anwen­dern mit einem kompa­tiblen Samsung-Smart­phone (ab Android 9) zur Verfü­gung stehen.

Es ist unter anderem möglich, neben Zahlungs­arten basie­rend auf Samsung Pay auch Bord­karten und einen Corona-Impf­nach­weis abzu­spei­chern. Wir konnten die Samsung Wallet App instal­lieren und haben letz­teres auspro­biert. Nach­fol­gend lesen Sie, wie das funk­tio­niert.

Samsung Wallet - Impf­nach­weis einfügen

Samsung Wallet App

Screenshot: teltarif.de Samsung kündigte an, das Upgrade auf die Wallet App stünde dann bereit, wenn Samsung Pay oder Samsung Pass geöffnet werde. Anschlie­ßend sollen beide Apps in der Samsung Wallet vereint werden. Wir öffneten auf einem in der Redak­tion genutzten Galaxy Z Flip 3 5G Samsung Pass. Dort tauchte die Meldung auf, dass ein Upgrade auf die Samsung Wallet App verfügbar ist. Anschlie­ßend wurde über den Samsung-eigenen Galaxy Store eine etwa 180 MB große Datei herun­ter­geladen.

Nach der erfolg­rei­chen Instal­lation ist die Samsung Wallet als eigene App verfügbar. Um Zugriff auf die App zu erhalten, muss eine Entsperr­methode gewählt werden. Wir entschieden uns für den Finger­abdruck­sensor des Flip 3, die Wahl eines vier­stel­ligen PIN-Codes wurde aber eben­falls abge­fragt. Samsung Pay haben wir nicht einge­richtet, dafür aber wie vom Anbieter ange­kün­digt wurde, einen Corona-Impf­nach­weis hinzu­gefügt. Das ist unkom­pli­ziert und mit wenigen Klicks durch­zuführen. Impfnachweis in der Samsung Wallet App

Screenshot: teltarif.de Über die Rubrik "Hinzu­fügen" können eine Samsung Pay Karte, Mitglied­schaften, Gutscheine und Bord­karten sowie ein "Health Pass" hinter­legt werden. Wir erlaubten der App dem Zugriff auf die Kamera des Fold­ables und scannten so den QR-Code einer Corona-Impfung. Anschlie­ßend war der Impf­pass in der Samsung Wallet verfügbar. Das Ergebnis sehen Sie auf dem einge­bun­denen Bild. Unter der blauen Karte ist der entspre­chende QR-Code zu finden, der zum korrekten Abscannen vergrö­ßert werden kann. Unter "Persön­liche Infor­mationen" wird das Geburts­datum und unter "Impf­ver­lauf" der Impf­stoff und das Datum der Impfung ange­geben.

