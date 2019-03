waipu.tv und HD+ kostenlos in Smart TVs von Samsung

waipu.tv gibt es sechs Monate kostenlos für Käufer von Samsung-TVs Käufer aller in Deutsch­land gelie­ferten Samsung-TVs ab Modell­jahr 2019 erhalten ab sofort kostenlos waipu.tv für sechs Monate zu ihrem neuen Smart-TV. Anschlie­ßend haben Kunden die Wahl zwischen zwei Paketen. Für waipu Comfort zahlen sie monat­lich 4,99 Euro, für waipu Perfect 9,99 Euro. Zum Start der Part­ner­schaft werde es zusätz­lich ein beson­deres Angebot für Samsung-Modelle der Baureihen 2017 und 2018 geben. Einzel­heiten wurden noch nicht benannt. Durch die Inte­gra­tion in den Samsung Smart Hub und die Verbin­dung über WLAN entfällt jegliche zusätz­liche Verka­be­lung. Mit dem waipu.tv-Account können alle Inhalte neben dem Smart TV auch auf Smart­phone, Tablet und PC in allen Zimmern über das WLAN kabellos gesehen werden.

Mit über 100 – teil­weise exklu­siven – Free- und Pay-TV-Kanälen und attrak­tiven Holly­wood-Inhalten auf Abruf bietet waipu.tv seinen Nutzern laut eigenen Angaben größte Content-Viel­falt. Aufnahme- und Pausen­funk­tion, Multi­room, Multi-Device und die naht­lose Koppe­lung von Smart TV und Mobil­gerät seien durch waipu.tv einfach und schnell verfügbar.

HD+ direkt auf Samsung Smart TVs

Doch für Käufer von neuen Samsung-TVs gibt es nicht nur waipu.tv als Gratis-Teaser­an­gebot. Vor kurzem hatte die Satel­li­ten­platt­form HD+ von SES Astra erst­mals die direkte Inte­gra­tion seines Ange­botes in TV-Geräte vorge­stellt. Erster Hard­ware-Partner ist Pana­sonic. Jetzt stehe auch der Markt­führer in den Start­lö­chern, HD+ zu inte­grieren. Mit Samsung gewinne HD+ laut Eigen­dar­stel­lung den in Deutsch­land absatz­stärksten TV-Hersteller als Partner. Ab Ende März ist HD+ bei allen Samsung-TV-Geräten 2019 an Bord. HD+ kann nach der Erst­ein­rich­tung des Fern­se­hers mit wenigen Schritten instal­liert werden.

Inklu­sive ist die neue HD+ Komfort-Funk­tion. Sie ermög­licht den Neustart von ausge­wählten Sendungen, direkten Zugriff auf Media­theken und einen inno­va­tiven, inter­ak­tiven TV-Guide mit indi­vi­dua­li­sier­baren Such­mus­tern. Der TV-Guide findet dabei Sendungen im linearen Sat-Programm­an­gebot genauso wie im non-linearen.

Ebenso wie mit waipu.tv können Käufer der Samsung-Geräte können auch das Sender-Paket von HD+ und die neue HD+ Komfort-Funk­tion sechs Monate lang kostenlos testen. Ein weiteres HD+ Empfangs­gerät ist nicht mehr nötig. Auch nach der kosten­losen Test­phase setze HD+ mit Blick auf das Preis-Leis­tungs-Verhältnis Maßstäbe im Wett­be­werb. Die HD+ Komfort-Funk­tion ist im Monats­preis von 5,75 Euro für das HD+ Sender-Paket enthalten, es entstehen keine weiteren Kosten.

