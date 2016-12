Samsung frischt Browser für virtuelle Realität auf

Der Browser Internet for Gear VR von Samsung ist in einer neuen Version verfügbar und unterstützt zum Einsatz mit Samsungs Virtual-Reality-Brille Gear VR den Standard WebVR.

Samsungs Browser Internet for Gear VR ist in einer neuen Version verfügbar. (Symbolfoto) Samsungs Browser Internet for Gear VR ist in einer neuen Version (4.2) verfügbar. Erstmals unterstützt das Programm zum Einsatz mit Samsungs Virtual-Reality-Brille Gear VR nun den von Mozilla und Google entwickelten Standard WebVR. Dadurch sollen Darstellung von Nutzung von VR-Inhalten reibungsloser funktionieren. Unter anderem ermöglicht die neue Technik nun auch das Streamen von 180-Grad-Videos. Ebenfalls neu sind die überarbeitete Benutzeroberfläche mit hochauflösenden Hintergrundbildern, die Integration eines Dateimanagers und Bluetooth-Verbindungen zu Keyboards und anderen Steuergeräten.

Was ist Internet for Gear VR?

Internet for Gear VR ist eine Browser-App für Samsungs Android-Spitzenmodelle in Verbindung mit der VR-Brille Gear VR.

In einem weiteren Beitrag lesen Sie, wie die TV-Branche virtuelle Realität erprobt.