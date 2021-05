Samsung: OneUI 3.1 (Android 11) für weitere Galaxy-Modelle

Drei Samsung-Smart­phones, nament­lich Galaxy A21s, Galaxy A12 und Galaxy A02s erhalten ein komplett frisches Betriebs­system in Form von Android 11 (One UI 3.1). Ein Dutzend weiterer Mobil­geräte wird schließ­lich mit einem neuen Sicher­heits­patch bedacht. Galaxy S20 FE 5G, Galaxy A50, Galaxy Fold 5G, Galaxy S9 und Galaxy S9+ erhalten das Mai-Update gegen Schad­soft­ware und Fremd­zugriffe. Das vier Jahre alte Galaxy J3 (2017) bekommt immerhin noch die April-Vari­ante. Bei Galaxy S20 und Galaxy S21 wurde der Mai-Patch wohl über­arbeitet.

Samsung hievt drei weitere Handys auf Android 11

Android 11 für das Galaxy A02s ist da

Samsung

Man kommt beim stetigen Rollout an Galaxy-Aktua­lisie­rungen kaum noch hinterher, über das Wochen­ende bis hin zum heutigen Montag gesellten sich 15 neue Soft­ware­ver­sionen dazu. Widmen wir uns zunächst dem größten Sprung, nämlich den von Android 10 auf Android 11. SamMobile (1, 2) und Android Police berich­teten kürz­lich über One UI 3.1 für Galaxy A21s, Galaxy A12 und Galaxy A02s. Die Ausgabe für das Galaxy A21s fußt auf dem ressour­cen­scho­nenden One UI 3.1 Core und ist zuerst unter der Versi­ons­nummer A125FXXU1BUE3 samt Mai-Sicher­heits­patch in Russ­land gesichtet worden.

In letzt­genanntem Land hält auch One UI 3.1 für das Galaxy A02s ab sofort Einzug. In der Version A025FXXU2BUDC steckt außerdem der April-Sicher­heits­patch. Weiter­füh­rende Details über die Ausgabe für das Galaxy A21s sind uns hingegen nicht bekannt. Dessen One UI 3.1 star­tete in den USA. Es dürfte nicht allzu lange dauern, bis auch deut­sche Anwender dieser drei Smart­phones die entspre­chende Aktua­lisie­rung erhalten.

Es regnet Samsung-Sicher­heits­patches

Mai-Patch für das Galaxy A50

Samsung Der südko­rea­nische Hersteller hat in seinem Heimat­land damit begonnen, Sicher­heits­risiken des Galaxy A50 zu tilgen. Der Mai-Sicher­heits­patch mit der Versi­ons­nummer A505NKSU5DUD2 befindet sich dort im Rollout. Im Vereinten König­reich heimi­sche Besitzer des Galaxy Fold 5G bringen mit der Firm­ware F907BXXU5EUD7 ihr Foldable auf den neuesten Patch-Stand. Hier in Deutsch­land gibt es das Mai-Update bereits für das Galaxy S9 (G960FXXUFFUD6) und das Galaxy S9+ (G965FXXUFFUD6). Wer ein Galaxy S20 FE 5G besitzt, findet bald die Version G781BXXU3CUD6 vor. Mit diesem Update, das in Europa verteilt wird, gibt es den Mai-Patch.

Galaxy S20(+ / Ultra) und Galaxy S21(+ / Ultra) erhalten unter anderem in Deutsch­land eine Aktua­lisie­rung. Es handelt sich aber­mals um den Mai-Sicher­heits­patch. Das Update ist etwas kleiner, als jenes, über das wir erst am vergan­genen Freitag berich­teten. Das Ände­rungs­pro­tokoll liest sich iden­tisch, weshalb nicht klar ist, was ange­passt wurde. Zu guter Letzt kümmert sich Samsung um das beinahe vier Jahre alte Galaxy J3 (2017). Der April-Sicher­heits­patch hält für dieses Handy etwa in Italien und Russ­land unter der Firm­ware­ver­sion J330FNXXS4CUD3 respek­tive J330FNXXS4CUD4 Einzug. Wie gehabt werden andere Länder kurze Zeit später mit den betref­fenden Updates versorgt.

Für das Galaxy Z Fold 2 5G gibt es auch schon den Mai-Sicher­heits­patch.