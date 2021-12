Samsung versorgt ab sofort weitere Smart­phone-Modelle mit Updates auf die neue Android-Version 12 und die haus­eigene Benut­zer­ober­fläche One UI in der Version 4.0. Davon profi­tieren beispiels­weise Besitzer eines Smart­phones der Galaxy-S20- und der Galaxy-Note-20-Reihe. Das Update wird laut Sam Mobile bislang unter anderem in der Schweiz ange­boten. In den kommenden Tagen sollte die neue Firm­ware auch in anderen Märkten zur Verfü­gung stehen.

Auch das Samsung Galaxy S10, das Galaxy S10+ und das Galaxy S10e lassen sich laut Sam Mobile mit Android 12 und One UI 4.0 ausstatten. Hier werden dem Bericht zufolge auch deut­sche Kunden schon mit der neuen Firm­ware versorgt, die die Versi­ons­nummer G97xFXXUEGULB trägt. Wie bei früheren Updates für Android-Smart­phones gilt auch hier die Rege­lung, dass die neue Firm­ware nicht gleich­zeitig für alle Kunden, sondern sukzes­sive verteilt wird. Samsung Galaxy Note 20

Foto: teltarif.de

Bei den Smart­phones der Galaxy-S10-Reihe beinhaltet der Umstieg auf die neue Betriebs­system-Version auch den Sicher­heits-Patch von Google vom 1. Dezember. Für die Galaxy-S20-Reihe hat Samsung das Sicher­heits-Update bereits separat verteilt. Mögli­cher­weise war zunächst eben­falls geplant, den Google-Patch zusammen mit Android 12 und One UI 4.0 auszu­lie­fern. Dieses Mal mussten die Besitzer der Hand­helds vergleichs­weise lange auf die Sicher­heits-Aktua­lisie­rung warten.

Manuell nach dem Update suchen

Auch wenn Samsung die Updates sukzes­sive verteilt: Wenn kein Hinweis zur Verfüg­bar­keit auf dem Display des Smart­phones erscheint, muss das nicht gleich­zeitig bedeuten, dass die neue Firm­ware für das eigene Gerät noch nicht zum Down­load bereit­steht. Es kann sich daher lohnen, manuell nach der Verfüg­bar­keit des Updates Ausschau zu halten.

Zur Update-Suche wird das Menü Einstel­lungen - Soft­ware-Updates aufge­rufen und der Punkt "Herun­ter­laden und instal­lieren" ange­klickt. Ist die neue Betriebs­system-Version verfügbar, so startet im Anschluss der Down­load. Andern­falls erscheint ein Hinweis, dem zufolge auf dem Gerät bereits die aktu­ellste verfüg­bare Soft­ware-Version instal­liert ist.

Samsung ist mitt­ler­weile bemüht, auch für ältere Smart­phone-Modelle noch Soft­ware-Updates anzu­bieten, wie wir in einer weiteren Meldung bereits berichtet haben.