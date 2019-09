Samsung-Pläne: Android 10 für über 40 Galaxy-Modelle?

Samsung könnte einem neuen Leak zufolge doppelt so viele Smart­phones mit Android 10 als zuvor mit Android 9.0 Pie ausstatten, unter anderem Galaxy S10, Galaxy A50 und Galaxy M20.

Samsung hat sich mitt­lerweile einen Ruf als guter Update-Liefe­rant verdient, bei der Aktua­lisie­rung auf Android 10 scheint der Hersteller diesem aber­mals gerecht zu werden. Es tauchte eine Liste mit Mobil­geräten des Unter­nehmens auf, deren Soft­ware auf die zehnte Itera­tion des mobilen Google-Betriebs­systems gehievt werden soll. Über 40 Smart­phone-Modelle, darunter die Ober­klassen-Serien Galaxy S10 und Galaxy S9, sowie die Mittel­klasse-Hits Galaxy A50 und Galaxy A40, sind in dem Doku­ment verzeichnet. Des Weiteren soll Android 10 den Weg auf vier Tablets des Konzerns finden.

Plant Samsung eine Update-Groß­offen­sive?

Android 10 hat den Dark Mode an Bord Die Webseite AndroidPure gibt an, ein Doku­ment erhalten zu haben, welches die Soft­ware-Stra­tegie für eine Viel­zahl von Galaxy-Smart­phones und -Tablets angibt. Falls es sich bei dieser Auflis­tung tatsäch­lich um ein offi­zielles Samsung-Doku­ment handelt, wird ein Groß­teil des aktu­ellen Port­folios Android 10 erhalten.



Potenzielle Samsung-Update-Liste für Android 10

Auflis­tung aller Kandi­daten der vermeint­lichen Samsung-Update-Liste

Anfang 2019 veröf­fent­lichte der Hersteller eine Liste mit 22 Mobil­geräten , die Android 9.0 Pie erhalten sollten. Nun sollen es sogar 46 Produkte sein, vom güns­tigen Einstiegs­modell der Galaxy-J-Sparte bis zu den Flagg­schiffen der Galaxy-S- und Note-Reihen. Wenn sogar ein solch mager ausge­stat­tetes Smart­phone wie das Galaxy J3 (2018) mit seinem 1,4 GHz taktenden Quad-Core-Prozessor und 2 GB RAM Android 10 erhält, gibt es für die Konkur­renz kaum noch Ausreden, weshalb ein bestimmtes Produkt keine Aktua­lisie­rung bekommt.

Folgende High-End-Smart­phones der Baujahre 2018 / 2019 sind für die neue Soft­ware vorge­merkt:

Galaxy-S-Serie Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S9

Galaxy S9+

Galaxy-Note-Serie Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 9

Galaxy M Serie Galaxy M40

Galaxy M30

Galaxy M30s

Galaxy M20

Galaxy M10

Galaxy J Serie Galaxy J8

Galaxy J6

Galaxy J6+

Galaxy J4

Galaxy J4+

Galaxy J7 Duo

Galaxy J7 2018

Galaxy J5 2018

Galaxy J3 2018

Galaxy A90 5G

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A60

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A40

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A10e

Galaxy A9 Pro 2019

Galaxy A9

Galaxy A7

Galaxy A6

Galaxy A6+

Galaxy A8

Galaxy A8 Star Lite

Galaxy A9

Galaxy A9 Star Lite

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S4

Galaxy Tab A 2019

Galaxy Tab A 2018

Welche Mobil­geräte fehlen in der Auflis­tung?

Produkte der zur Budget-Klasse bis hin zur güns­tigen Mittel­klasse umfas­senden Reihen Galaxy M und Galaxy J:Abschlie­ßend noch die für das Android-10-Update notierten Smart­phones der Galaxy-A-Sparte (Einsteiger- bis Ober­klasse):Außerdem sollen sich Besitzer der folgenden Tablets auf die Aktua­lisie­rung freuen können:

Die in 2017 erschie­nenen High-End-Handys Galaxy S8, Galaxy S8+ und Galaxy Note 8 finden sich nicht in der Aufzäh­lung wieder. Eben­falls glänzen manche güns­tigeren Smart­phones wie das Galaxy A6s, das Galaxy A8s und das neu vorge­stellte Galaxy M10s mit Abwe­senheit. Ein Zeit­fenster für die Veröf­fent­lichung von Android 10 für die berück­sich­tigten Mobil­geräte gibt es bislang nicht. Samsung wird sicher­lich in Bälde einen offi­ziellen Update-Plan heraus­geben. Falls tatsäch­lich alle zuvor erwähnten Tele­fone aktua­lisiert werden, wäre das ein kunden­freund­liches Verhalten.

