Samsung Up: Upgrade-Programm bringt jährlich ein neues Smartphone

Samsung möchte seine Kunden mit einem neuen Upgrade-Programm namens Up an sich binden. Mit diesem erhalten Teilnehmer jedes Jahr ein neues Galaxy-Smartphone.

Das neue Smartphone-Update-Programm Up Gestern stellte Samsung sein neues Highend-Phablet Galaxy Note 8 vor, nun überrascht der Hersteller mit einer weiteren Neuheit, dem Smartphone-Upgrade-Programm Up. Mit diesem Geschäftsmodell greift das Unternehmen den Trend der jährlich tauschbaren Mobilgeräte auf. Das betreffende Smartphone wird 24 Monate lang finanziert, nach einem Jahr besteht die Möglichkeit, auf ein neueres Modell zu wechseln. Zum Start des Angebots können sich Teilnehmer für das Galaxy Note 8 oder das Galaxy Note 8 Duos entscheiden.

Samsung Up: Stets das neueste Galaxy in der Tasche

Smartphones fristen besonders bei technik­be­geisterten Anwendern in der Regel kein besonders langes Dasein. Wird ein neues spannendes Mobilgerät präsentiert, ist oftmals der Drang groß, dieses zu besitzen. Die erneute Ausgabe mehrerer Hundert Euro will allerdings wohl überlegt sein, ein Umstand, den sich bereits diverse Mobilfunkunternehmen mit einem passenden Geschäftsmodell angenommen haben.

Ob MagentaMobil Happy, congstar Handytausch oder 1und1 NewPhone, alle diese Angebote ermöglichen nach zwölf Monaten den Wechsel auf ein neues Smartphone. Nun wagt sich erstmals ein Hersteller hierzulande in diesen Markt, was den Vorteil mit sich bringt, dass man an keinen Mobilfunkvertrag gebunden ist. Der Nachteil ist logischerweise, dass nur Samsung-Modelle zur Auswahl stehen. Zu Beginn der Upgrade-Initiative gibt es das Galaxy Note 8 und das Galaxy Note 8 Duos.

Wie funktioniert Samsung Up?

Zunächst entscheidet sich der Interessent für eines der beiden Phablets und legt dieses in den Warenkorb. Anschließend erfolgt das Login, entweder mit einem bestehenden Samsung-Konto oder mit einem Gast-Zugang. Nach der Eingabe der Adressdaten wird der Käufer zu den Zahlungsmethoden weitergeleitet. Diese umfassen PayPal, Sofortüberweisung, MasterCard, Visa und Commerz Finanz. Jeden Monat bucht Samsung für das Note 8 oder Note 8 Duos je 41,62 Euro innerhalb der 24 Monate andauernden Vertragslaufzeit ab. Nach zwei Jahren hat der Kunde schließlich die UVP in Höhe von 999 Euro beglichen. Möchte man nach einem Jahr zu einem aktuelleren Galaxy-Smartphone wechseln, muss das Note 8 (Duos)an den Hersteller zurückgeschickt werden. Auch bei Samsung Up erhalten Vorbesteller die Dockingstation DeX Station EE-MG950 gratis dazu. Erhältlich ist das Phablet ab dem 15. September.

