Samsung Galaxy S10: Unpacked Event am 20. Februar

Es wurde bereits im Vorfeld darüber gemun­kelt, jetzt verkündet Samsung den offi­zi­ellen Vorstel­lungs­termin für das Samsung Galaxy S10: In einem eigenen Unpa­cked-Event in San Fran­cisco wird der südko­rea­ni­sche Smart­phone-Hersteller am 20. Februar sein neues Flagg­schiff vorstellen - vor dem Mobile World Congress 2019 in Barce­lona, der nur wenige Tage später beginnt. Das Event können Inter­es­sierte per Live-Stream der News-Seite von Samsung verfolgen. Das Event wird um 11 Uhr (PST) statt­finden, was in unserer Zeit­rech­nung 20 Uhr (CET) bedeutet. In der Mittei­lung von Samsung ist zwar nicht explizit die Rede vom Galaxy S10. Das Event anläss­lich des zehn­jäh­rigen Jubi­läums der Galaxy-Serie lässt jedoch ganz wenig Raum für Speku­la­tionen.

Wahre Leaks?

Samsung wird das Galaxy S10 am 20. Februar in San Francisco vorstellen. Über das Samsung Galaxy S10 wird derzeit viel speku­liert, je näher es auf den Februar zugeht desto häufiger türmen sich Leaks und Gerüchte in den Foren dieser Welt. Es wird erwartet, dass Samsung drei Modelle mit unter­schied­li­chen Display­größen heraus­bringt. Erst kürz­lich sind Gerüchte über die Akku­ka­pa­zi­täten der einzelnen Modelle aufge­taucht. Sehr inter­es­sant wird die Art und Weise beleuchtet, wie Samsung die Front-Kamera in das Display inte­griert. Breite Einker­bungen haben ihre Hoch­zeit hinter sich, Wasser­tropfen-Notch bezie­hungs­weise Display-Loch sind ange­sagt.

Triple-Kamera oder doch Vier­fach-Auge auf der Rück­seite? Wir wissen es nicht. Über ein Quadro-Cam wurde bereits speku­liert, genauso wie über eine Dual-Kamera auf der Front­seite. Worüber wir uns sehr freuen würden, wäre ein Finger­ab­druck­sensor unter dem Display. Über das Unpa­cked-Event werden wir live berichten.

