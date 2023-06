Heimspiel: Samsung wird neue Foldables in Korea enthüllen

Samsung wird seine neuen Smart­phones mit falt­barem Display im Rahmen eines Unpa­cked Events vorstellen, das in Südkorea statt­findet. Das bestä­tigte Lee Young-Hee, der Marke­ting­chef des Elek­tronik­kon­zerns, wie das Online­magazin yna.co.kr berichtet. Einen Termin wollte Young-Hee aber noch nicht nennen.

In der Regel stellt Samsung seine neuen Smart­phones der S-Klasse jeweils in den ersten Wochen eines neuen Jahres vor - meis­tens im Zeit­raum zwischen Mitte Januar und Anfang März. Zu Beginn der zweiten Jahres­hälfte steht ein weiteres größeres Event im Samsung-Kalender. Dabei haben die Foldables den Termin im Sommer von der mitt­ler­weile einge­stellten Galaxy-Note-Reihe "geerbt".

In den vergan­genen Jahren fand die Veran­stal­tung jeweils im August statt. Dieses Mal wird darüber speku­liert, dass das Unpa­cked Event schon Ende Juli durch­geführt wird. Das Event in Korea zu veran­stalten, sei "sinn­voll und wichtig", so die Begrün­dung für den Veran­stal­tungsort. Die Galaxy-S23-Smart­phones wurden in San Fran­cisco enthüllt.

Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 schon in wenigen Wochen?

Foldable-Event in Korea

Foto/Montage: teltarif.de Konkret geht es um die Vorstel­lung von Samsung Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5. Der Präsi­dent der Mobile Expe­rience Divi­sion von Samsung Elec­tro­nics, Noh Tae-Moon, bestä­tigte dem Bericht zufolge den Veran­stal­tungsort noch nicht. "Ich werde es Ihnen mitteilen, wenn es entschieden ist", so die Antwort auf entspre­chende Fragen von Jour­nalisten.

In der Vergan­gen­heit fanden Unpa­cked Events von Samsung meis­tens in Europa oder Nord­ame­rika statt. Da dem Konzern auch der Heimat­markt wichtig ist, wäre eine Keynote im eigenen Land nahe­lie­gend. Wenn sich der Termin Ende Juli bestä­tigt, sollte das Unter­nehmen schon bald Termin und Veran­stal­tungsort offi­ziell nennen.

Neben den beiden Mobil­tele­fonen mit falt­baren Displays könnte Samsung auf dem Event auch seine nächste Smart­watch-Gene­ration (Galaxy Watch 6) vorstellen. Diese dürfte erneut mit WearOS - ange­rei­chert durch die One-UI-Benut­zer­ober­fläche - ausge­stattet sein. Denkbar wäre auch die Präsen­tation weiterer Zubehör-Artikel wie Head­sets.

In den vergan­genen Monaten gab es bereits zahl­reiche Leaks zur Ausstat­tung der neuen Samsung-Smart­phones mit falt­barem Display.