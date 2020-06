Galaxy Note 20 & Watch 3: Samsung Unpacked am 5. August

Samsungs zweites Unpa­cked-Event dieses Jahr könnte einem Bericht zufolge schon in weniger als zwei Monaten statt­finden. Eine Webseite aus Südkorea will erfahren haben, dass die Veran­stal­tung am 5. August 2020 abge­halten wird. Neben neuen Produkten der Phablet-Serie Galaxy Note und der Fold­able-Reihe Galaxy Fold soll ein weiteres Wearable der Galaxy-Watch-Familie das Licht der Welt erbli­cken. Angeb­lich über­springt Samsung hierbei die Ziffer 2 und nennt die Smart­watch direkt Galaxy Watch 3. Das kommende Unpa­cked Event wird höchst­wahr­schein­lich ausschließ­lich online umge­setzt.

Viele Galaxy-Neuheiten schon am 5. August?

Das nächste Unpacked Event steht vor der Tür

Samsung Die südko­rea­ni­sche Nach­rich­ten­seite Dong-A (via Android Commu­nity) beteuert, direkt von einem Samsung-Mitar­beiter Einzel­heiten zum nächsten Unpa­cked-Event erfahren zu haben. Es gebe zwar noch interne Diskus­sionen, aber der Plan, die Veran­stal­tung am 5. August abzu­halten, sei favo­ri­siert. Als Über­tra­gungsort für das Live-Strea­ming wird New York genannt. Ein Indus­trie­kenner merkte gegen­über Dong-A an, dass er nicht an ein Unpa­cked-Event mit Publikum vor Ort glaubt. COVID-19 und die Anti-Rassismus-Proteste sprä­chen dagegen. Es ist also mit einer reinen Online-Enthül­lung über YouTube und Samsungs Webseite zu rechnen.

Was stellt Samsung beim nächsten Unpa­cked Event vor?

Aufgrund der Berichte zahl­rei­cher Jour­na­listen und Bran­chen­in­si­dern gibt es aktuell schon ein recht eindeu­tiges Bild der erwar­teten Produkte. So dürfte der Konzern die Phablets Galaxy Note 20, Galaxy Note 20+ und Galaxy Note 20 Ultra präsen­tieren.

An der Fold­able-Front soll es mit Galaxy Fold 2, Galaxy Fold Special Edition und Galaxy Fold E eben­falls drei Neuan­kün­di­gung geben. Letz­teres könnte auch den Namen Galaxy Fold Lite tragen. Die Stift-Phablets und das Galaxy Fold 2 verfügen über größere Bild­schirme als ihre Vorgänger. Even­tuell besitzt sogar das High-End-Falt-Smart­phone einen S-Pen.

Abseits der Mobil­ge­räte hat Samsung auch eine Smart­watch im Köcher. Mit der Galaxy Watch 2 respek­tive Galaxy Watch 3 kommt ein voll­wer­tiger Nach­folger des 2018er Origi­nals auf uns zu. Eine 5G-Vari­ante des Galaxy Z Flip und die Tablets Galaxy Tab 7 und Galaxy Tab 7+ sollen eben­falls die Bühne in den USA betreten.