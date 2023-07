Neue Foldables: Samsung kündigt Unpacked Event an

Samsung macht es offi­ziell. Mit "Join the flip side" kündigt der Hersteller das nächste Unpa­cked Event an.

Jetzt ist es offi­ziell. Der Termin für Samsungs nächstes Unpa­cked Event steht. Der südko­rea­nische Hersteller wird am 26. Juli neue Geräte vorstellen, wie im Global News­room verkündet wird. Früher wurde der Sommer dafür genutzt, neue Modelle der Galaxy-Note-Serie vorzu­stellen. Da die Stift-Smart­phones einge­stellt und in die Galaxy-S-Serie trans­feriert wurden (s. Samsung Galaxy S23 Ultra), ist der Platz für die falt­baren Smart­phones frei geworden. Im vergan­genen Jahr präsen­tierte Samsung Galaxy Z Flip4 und Galaxy Z Fold4 am 10. August. In diesem Jahr ist der Hersteller etwas früher dran.

"Join the flip side"

Samsung kündigt ein neues Unpacked Event an

Screenshot: teltarif.de, Quelle: samsung.com

Der Teaser "Join the flip side" lässt unwei­ger­lich darauf schließen, dass Samsung neue Foldables vorstellen wird. Erwartet wird die fünfte Gene­ration aus Galaxy Z Fold5 und Galaxy Z Flip5, das erste wieder im größeren Tablet-Format, das zweite wieder im Clams­hell-Design.

Neben den Foldables könnte auch die nächste Smart­watch-Gene­ration in Form der Galaxy Watch6 ausge­packt werden. Darüber hinaus spricht die Technik-Welt auch über neue Tablets wie das Galaxy Tab S9.

Das Event wird in Seoul am 26. Juli statt­finden und kann über die bekannten Kanäle wie Samsung.com und über den YouTube-Kanal des Elek­tronik­kon­zerns verfolgt werden. Über­tragen wird das Foldable-Unpa­cked-Event um 13 Uhr deut­scher Zeit.

Das erwarten wir von den Foldables

Es wird davon ausge­gangen, dass das Samsung Galaxy Z Fold5 wieder über ein 7,6 Zoll großes 120-Hz-Haupt­dis­play und ein Außen­dis­play mit einer Diago­nale von 6,2 Zoll verfügt. Samsung soll rück­seitig auch ein Kamera-Upgrade in Form eines 108-Mega­pixel-Sensors voll­ziehen.

Die größte Neue­rung beim Samsung Galaxy Z Flip5 soll ein Außen­dis­play mit 3,4 Zoll sein. Das wäre ein großer Sprung zum 1,9-Zoll-Display des Samsung Galaxy Z Flip4. Was wir bislang darüber hinaus zu den neuen Foldables wissen, lesen Sie in einer Zusam­men­fas­sung.

Das Samsung Galaxy Z Flip4 dürfte aus verschie­denen Gründen - beispiels­weise leis­tungs­starker Snap­dragon-Chip und Preis­ver­fall - auch nach der Veröf­fent­lichung des Galaxy Z Flip5 weiterhin ein inter­essantes Smart­phone mit falt­barem Display sein. Wenn Sie sich für das Samsung Galaxy Z Flip4 inter­essieren, können Sie Details zu dem Flip-Foldable in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.