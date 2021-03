Samsung: Unpacked Event mit frischer A-Serie & Watch 4?

Am kommenden Mitt­woch erwei­tert Samsung sein Port­folio im Rahmen eines Unpa­cked-Events womög­lich um das Galaxy A52 und das Galaxy A72. Auch eine neue Smart­watch ist denkbar.

Samsung packt wieder span­nende Elek­tronik­artikel aus – das nächste Unpa­cked-Event findet am 17. März statt. Unter anderem auf Twitter kündigte der Hersteller seine bevor­ste­hende Präsen­tation an. „Ein Moment des Groß­artigen, auf den wir alle gewartet haben“, lautet die Botschaft des Tweets. Weiter­füh­rende Details gab Samsung nicht preis, aller­dings gab es zuletzt zahl­reiche Leaks von Produkten, welche sich für eine Enthül­lung auf dem Unpa­cked-Event anbieten. So könnten etwa das Galaxy A52, das Galaxy A72 und die Galaxy Watch 4 gezeigt werden.

Samsung möchte uns etwas Groß­artiges zeigen

Am 17. März gibt es Samsung-Neuheiten

Samsung Am nächsten Mitt­woch stellt der südko­rea­nische Hersteller diverse Produkt­neu­heiten vor. Auf dem vorhe­rigen Unpa­cked-Event vor knapp zwei Monaten wurde das Galaxy S21 enthüllt, die nächsten Flagg­schiffe in Form des Galaxy Z Fold 3 und einer poten­ziellen Note-Serie dürften erst im Herbst folgen. Doch auch abseits der Ober­klas­semo­delle hat Samsung viele popu­läre Gerät­schaften im Sorti­ment, allen voran die Galaxy-A-Reihe. Schließ­lich war das Galaxy A51 das viert­belieb­teste Smart­phone des vergan­genen Jahres. Dass ein Nach­folger kommt, wurde schon durch zahl­reiche Leaks bestä­tigt, und auch zu einem Galaxy A72 sickerten Infor­mationen durch.

Weiterer Kandidat: Galaxy Watch 4

In dem 14-sekün­digen Video der Bekannt­gabe des nächsten Unpa­cked-Events ist eine Frau mit einem Regen­schirm zu sehen. Dieser Umstand regte zu Speku­lationen in den Kommen­taren des Tweets an. So meinte ein Twitter-Nutzer etwa, dass der Schirm auf eine IP-Zerti­fizie­rung des Galaxy A52 (und wahr­schein­lich auch Galaxy A72) hindeuten könnte. Somit würde Samsung seine Mittel­klasse-Smart­phones mit einem Staub- und Wasser­schutz versehen, der bislang den haus­eigenen High-End-Handys vorbe­halten ist.

Hat die Nachfolgerin der Galaxy Watch 3 (Bild) eine nicht-invasive Blutzuckermessung?

Samsung Eine neue Smart­watch des Elek­tronik­kon­zerns ist eben­falls in den Weiten des Inter­nets für die Produkt­vor­stel­lung im Gespräch. Die Galaxy Watch 4 soll angeb­lich mit einem beson­deren Gesund­heits­fea­ture aufwarten. So sei mit dem Wearable eine nicht-inva­sive Messung des Blut­zuckers möglich. Mit dieser Methode könnten beispiels­weise Diabe­tiker ihre Werte ohne sich stechen zu müssen proto­kol­lieren. Auch Apple arbeitet Gerüchten zufolge an einem solchen Feature für eine kommende Apple Watch.