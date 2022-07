Neue Foldables: Samsung bestätigt Unpacked Event

Kürz­lich teilte ein namhafter Bran­chen­insider eine Einla­dung zu einem kommenden Unpa­cked Event von Samsung. Jetzt bestä­tigt der südko­rea­nische Konzern offi­ziell die Veran­stal­tung mit dem Motto "Unfold Your World" ("Entfalte deine Welt") im globalen News­room. Demnach wird es am 10. August Neuvor­stel­lungen geben.

Zu erwarten sind die Fold­ables der vierten Gene­ration. Zweifel daran sind nahezu ausge­schlossen, weil nicht nur offi­zielle Render­bilder des Flip 4, sondern auch Samsung selbst in der Event-Einla­dung ein Gerät zeigt, dessen Display gefaltet werden kann. Statt­finden wird das Event um "9:00 a.m. ET", was 15 Uhr deut­scher Zeit entspricht. Das Event kann über die übli­chen Kanäle wie Samsung.com und den YouTube-Channel des Konzerns verfolgt werden.

Samsung bestä­tigt Unpa­cked Event

Samsung bestätigt August-Event

Bild: Samsung, Screenshot: teltarif.de

Früher stellte Samsung im August neue Notes vor - Smart­phones mit Tech­nologie der voran­gegan­genen S-Klasse, aber mit einem flacheren Display-Rahmen-Design und mit einem ins Gehäuse steck­baren Einga­bestift. Das Tool gibt es immer noch, aller­dings hat es sich andere Wirte gesucht. So beerbte Anfang des Jahres das Galaxy S22 Ultra die Note-Serie, in dem sowohl die flache Optik als auch der Stift in die S-Klasse über­nommen wurden. Damit wurde eine eigene Note-Serie obsolet. Auch das Galaxy Z Fold 3 5G bekam den Stift.

In wenigen Wochen sollen nun Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 das Licht der Welt erbli­cken und nehmen damit den Zyklus der früheren Note-Serie ein. Samsungs offi­zieller Teaser ist unmiss­ver­ständ­lich, ist dort doch ein Gerät zu sehen, dessen Display sich wie beim Galaxy Z Flip 3 5G falten lässt. Auch das in zusam­men­geklapptem Zustand sichtbar werdende Schar­nier mit dem Samsung-Schriftzug lässt kaum Zweifel zu. Dabei dürfte es sich um ein zusammengeklapptes Flip 4 handeln

Bild: Samsung, Screenshot: teltarif.de

Größeres Foldable und neue Uhren

Ben Geskin - ein anderer Bran­chen­insider - teilte kürz­lich ein Render­bild von besagtem Tablet-Format-Foldable (via Schmid­tis­blog). Dort zu sehen: Die untere Hälfte des Fold 4 in mehreren farb­lichen Ausfüh­rungen.

Darüber hinaus wird auch ein Update von Samsungs smarter Uhren-Kollek­tion im Rahmen des August-Events erwartet. Im vergan­genen Jahr zeigten Galaxy Watch4 und Galaxy Watch4 Classic erst­mals die Uhrzeit an. Am 10. August soll entspre­chend die Watch5-Serie in die Fußstapfen der Vorgänger treten. Auch von Watch5 und Watch5 Pro gibt es bereits offi­zielle Render­bilder.

