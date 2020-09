Neues von Samsung: 5G-Handy, Tablet, TV und Smart Home

Samsung hat heute zahl­reiche neue Produkte vorge­stellt. Darunter befinden sich inter­es­sante Neuheiten wie ein TV-Gerät, das unter­schied­li­chen Wetter­be­din­gungen trotzen kann, ein Tablet, ein 5G-Smart­phone, 4K-Beamer und smarte Haus­halts­ge­räte. Wir fassen die bekannten Infor­ma­tionen zu den Geräten zusammen.

"Galaxy Tab A7": 10,4-Zoll-Tablet

Neben den kürz­lich vorge­stellten Ober­klasse-Tablets Galaxy Tab S7 und Galaxy Tab S7+ wird das Port­folio mit dem Galaxy Tab A7 erwei­tert. Das mobile Gerät kommt im Metall-Look und bietet eine Bild­schirm­dia­go­nale von 10,4 Zoll. Die Quad-Dolby-Atmos-Laut­spre­cher sollen für einen entspre­chend guten Klang sorgen.

Das Tablet soll mit der vorin­stal­lierten Samsung Kids App auch für Kinder inter­es­sant sein. Neues Galaxy-Tablet

Bild: Samsung

"Galaxy A42 5G": Erwei­te­rung der A-Serie

Wie die Modell­be­zeich­nung unwei­ger­lich verrät, handelt es sich um ein Smart­phone, das den 5G-Mobil­funk­stan­dard unter­stützt. Die Galaxy-A-Serie gehört in der Regel zu den güns­ti­geren Modell-Reihen des Herstel­lers, weshalb hier ein mode­rater Preis zu erwarten ist. Das Modell bietet ein 6,6-Zoll-SuperAMOLED-Panel sowie eine Quad­ka­mera.

Geräte, die kabel­loses Laden unter­stützen, sollen sich mit dem "Wire­less Charger Trio" komfor­tabel wieder aufladen lassen.

"The Sero": Rotie­rendes TV-Gerät

Rotierender Fernseher

Bild: Samsung Clou des Fern­se­hers ist seine Dreh­fä­hig­keit. Der Inhalt von kompa­ti­blen Smart­phones kann auf dem Bild­schirm in QLED-Qualität im passenden Format gespie­gelt werden. Bei hoch­for­ma­tigen Inhalten dreht sich der Bild­schirm auto­ma­tisch und kann auch die Geste erkennen, wenn das Smart­phone in der Hand des Nutzers gedreht wird und rotiert.

"The Premiere": 4K-Projektor

Der von Samsung vorge­stellte Projektor "The Premiere" unter­stützt eine Auflö­sung bis zu 4K. Das Gerät liefert daneben Surround-Sound. In nur elf Zenti­me­tern Abstand zur Wand soll der Projektor mit der Modell­be­zeich­nung "LSP9T" eine Bild­dia­go­nale von 100 Zoll proji­zieren können, maximal sind 130 Zoll möglich. Der Hersteller bewirbt den "The Premiere" als "ersten HDR10+-zerti­fi­zierte[n] Projektor der Welt". Das Modell "LSP7T" erreicht eine Diago­nale von bis zu 120 Zoll.

Die Verfüg­bar­keit der Projek­toren in Deutsch­land ist für dieses Jahr ange­setzt.

"The Terrace": Fern­seher für den Garten

Der Fernseher für den Garten

Bild: Samsung Das beson­dere Feature des Fern­se­hers: Er ist - wie auch die passende "The Terrace Soundbar" nach IP5 zerti­fi­ziert. Damit soll das TV-Gerät vor nied­ri­geren oder höheren Tempe­ra­turen sowie von Regen, Schnee, Wind und Staub geschützt sein und bietet sich entspre­chend für den Betrieb außer­halb des Wohn­zim­mers an. Zusätz­lich zum Schutz soll die Anti-Reflec­tion-Tech­no­logie und eine hohe Hellig­keit von durch­schnitt­lich 2000 Nits des Panels davor Sorge tragen, dass auch bei Sonnen­schein etwas erkannt werden kann. Das TV-Gerät wird es in verschie­denen Größen mit 55 Zoll, 65 Zoll oder 75 Zoll geben. Die Modelle sollen in Deutsch­land erscheinen, eine konkrete Zeit­an­gabe für den Release gibt es noch nicht.

Die Soundbar verfügt über eine adap­tive KI, die den Sound abhängig der Inhalte anpasst.

"Q950T": Schmaler 8K-TV

Neben der Unter­stüt­zung bis zu einer 8K-Auflö­sung sind die Bild­schirm­ränder des Fern­se­hers beson­ders schmal. So soll die Bild­fläche 99 Prozent ausma­chen. Passend dazu gibt es die Sound­bars "HW-Q950T" und "HW-Q900T", die sich auch mit jedem anderen QLED-TV kabellos verbinden lassen sollen. Mittels der Tech­no­logie "Q-Symphony" arbeiten die Sound­bars mit den inte­grierten Laut­spre­chern der TV-Geräte zusammen.

"Odyssey G9, G7 und G5": Gaming-Moni­tore

Gaming-Monitor

Bild: Samsung "Die welt­weit ersten Dual-QHD Gaming-Moni­tore mit 1000R Wölbungs­ra­dius". So bewirbt Samsung seine neue Gaming-Monitor-Linie, die mit einer Reak­ti­ons­zeit von 1 ms und einer Bild­wie­der­hol­rate von 240 Hz punkten sollen. Die QLED-Panels sind nach HDR10+ zerti­fi­ziert. Die "FlickerFree-Tech­no­logie" soll der Ermü­dung der Augen vorbeugen.

"RB7300T", "WW9800T" und "DV8000T": Kühl­schrank, Wasch­ma­schine und Wasch­trockner

Intelligenter Trockner und Waschmaschine

Bild: Samsung Der Kühl­schrank "RB7300T" bietet unter anderem ein Füll­vo­lumen von 385 Litern und eine verbes­serte Ener­gie­ef­fi­zienz. Vorzüge der Wasch­ma­schine "WW9800T" sind unter anderem ein KI-Bedien­feld, das sich die bevor­zugten Wasch­gänge und Einstel­lungen des Nutzers merkt und diese als Favou­riten anzeigt.

Der Wasch­trockner mit der Bezeich­nung "DV8000T" kann mit der Wasch­ma­schine kommu­ni­zieren und so dabei helfen, die rich­tige Trockung für die Wäsche zu finden.

Gestern wurden sämt­liche Spezi­fi­ka­tionen und Preis für das Samsung Galaxy Z Fold 2 enthüllt. Details zum neuen Fold­able lesen Sie in einer weiteren News.