Samsung: Falt-Displays zu schlecht für Apple

Bei fast jedem dritten verkauften Smart-TV handelt es sich um ein Exem­plar von Samsung. Der südko­rea­nische Hersteller hat das 18. Jahr in Folge die Führung im Fern­seher-Segment inne. Das Markt­for­schungs­institut Omdia beschei­nigt einen Markt­anteil von 30,1 Prozent, was mit einer Pres­semit­tei­lung des Elek­tronik­kon­zerns gewür­digt wurde. Im Premium-Bereich (über 2500 US-Dollar) sind es sogar 60,5 Prozent. Beson­ders erfolg­reich sind die QLED-Exem­plare. Hingegen soll Apple, zumin­dest bezüg­lich bieg­samer Anzeigen, nicht zufrieden mit Samsungs Displays sein. Angeb­lich fielen jene durch die Belas­tungs­tests.

Samsung führt weiterhin im Fern­seher-Segment

Samsung freut sich über das 18. Jahr TV-Marktführung in Folge

Samsung Die welt­weite Markt­füh­rung Samsungs im Geschäft der (schlauen) Fern­seh­appa­rate wird voll­jährig. Via Pres­semit­tei­lung infor­miert der Hersteller darüber, das 18. Jahr in dieser Elek­tronik­sparte Platz eins zu belegen. Der Markt­anteil beträgt 30,1 Prozent. Somit lässt Samsung Wett­bewerber wie Hisense, TCL und LG hinter sich. In 2023 konnte die Firma 8,31 Millionen QLED-Smart-TVs verkaufen. Insge­samt habe man seit der Einfüh­rung dieser Tech­nologie in 2017 rund 44 Millionen Einheiten veräu­ßert. Seit zwei Jahren ist Samsung über­dies zurück im OLED-TV-Geschäft.

Dort gibt es, gemessen am Umsatz, einen Markt­anteil von 22,7 Prozent. Weitere Unter­kate­gorien, wie Premium-Fern­seher ab 2500 US-Dollar und beson­ders große Modelle ab 75 Zoll, führt Samsung eben­falls an. Bei letzt­genannter Kate­gorie behauptet das Unter­nehmen 33,9 Prozent des Marktes. Auch dieser Wert steht in Rela­tion zum Umsatz. Wenn es um Smart-TVs mit Display­größen ab 90 Zoll geht, beträgt der Markt­anteil 30,4 Prozent. Ähnlich wie bei Smart­phones mit Galaxy AI konzen­triert sich Samsung auch bei den schlauen Fern­sehern verstärkt auf Künst­liche Intel­ligenz.

Apple ist nicht über­zeugt von Samsungs Falt-Displays

Durch SamMobile erfuhren wir von einem Bericht über Apples Erpro­bungs­phase mit bieg­samen Anzeigen aus dem Hause Samsung. Angeb­lich hat der iPhone-Schöpfer in seinem Labor Belas­tungs­tests mit Foldables der Galaxy-Z-Serie voll­zogen. Vor dem Hinter­grund, dass Apple Samsung als Display-Liefe­rant bei einem falt­baren iPhone oder iPad in Erwä­gung zieht. Die Ergeb­nisse hätten die kali­for­nische Firma jedoch nicht über­zeugt. Die Panels verfehlten die ange­strebte Halt­bar­keit. Apple soll die Geräte mehrere Tage öffnen und schließen gelassen haben, bis die Displays schließ­lich zerbra­chen.

