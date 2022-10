Samsung öffnet TV-System Tizen für andere Hersteller

Samsung hat ange­kün­digt, die Smart-TV-Platt­form Tizen OS an externe Partner lizen­zieren zu wollen. Als Erstes sollen drei Hersteller das Betriebs­system in ihre Geräte einbauen, weitere folgen.

Bisher ist Tizen als Betriebssystem ausschließlich in Geräten von Samsung zu finden.

Foto: Samsung Tizen ist ein freies Betriebs­system, das auf Linux basiert und im Jahr 2011 von der Linux Founda­tion und der LiMo Founda­tion ins Leben gerufen wurde. Nach seinem vorüber­gehenden Einsatz in Smart­phones und Smart­wat­ches kommt Tizen unter anderem seit 2015 als Smart-TV-Betriebs­system auf Samsung-Smart-TVs zum Einsatz, der Konzern ist hier auch Inhaber entspre­chender Lizenzen.

Auf dieser Basis hat Samsung nun ange­kün­digt, die Tizen-OS-Platt­form noch in diesem Jahr erst­mals auch an externe Partner lizen­zieren zu wollen. Zunächst sollen die Hersteller Atmaca, HKC und Tempo das Betriebs­system in ihre Geräte inte­grieren. Diese vertreiben Marken wie Akai, Bauhn, Linsar (Tempo), RCA, Vispera (HKC), Sunny und Axen (Atmaca).

Noch keine Vertriebs­partner für Deutsch­land

Foto: Samsung Zunächst ist die Koope­ration mit externen Part­nern laut Samsung im September in Austra­lien mit dem Unter­nehmen Tempo ange­laufen. Die anderen beiden Vertriebs­partner sollen noch in diesem Jahr folgen. Als nächste Märkte sollen Italien, Neusee­land, Spanien, die Türkei und Groß­bri­tan­nien hinzu­stoßen. Zudem sollen schon bald weitere Hersteller und Marken das Betriebs­system inte­grieren. Weitere Einzel­heiten will Samsung noch 2022 bekannt geben. Ob und wann auch deut­sche Vertriebs­partner das Smart-TV-Betriebs­system inte­grieren werden, ließ Samsung noch offen.

Die Hersteller erhalten laut Mittei­lung von Samsung ein umfas­sendes Port­folio, das unter anderem auch die Sprach­assis­tenz-Soft­ware Bixby und den elek­tro­nischen Programm- und Strea­ming-Führer "Universal Guide" umfasst. Zudem können die externen Partner die Strea­ming-Platt­form Samsung TV Plus in ihren eigenen Smart-TV-Geräten anbieten.

Vorteile von Tizen im Vergleich zu anderen Betriebs­sys­temen

Tizen basiert auf der schlanken HTML5-Technik und ist deshalb schneller als andere Betriebs­sys­teme. Das macht sich nicht nur beim Einschalten des TV-Geräts bemerkbar, sondern natür­lich auch dann, wenn zum Beispiel eine App gewech­selt werden soll. Es ist zudem ein offenes System, das jeder so erwei­tern kann, wie er es gerne hätte. Über ein Entwick­lerkit können sehr umfang­reiche Apps erstellt werden, die dann inner­halb des Tizen-Systems von anderen Nutzern herun­ter­geladen werden können.

