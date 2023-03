Das sagt Samsung zum Chaos im Online-Shop

Weitere Details zu den Samsung-Leserfällen

Bild: Samsung "Kunden berichten über Chaos im Samsung-Shop" titelte teltarif.de am 22. Februar anläss­lich der Vorbe­steller-Aktion für das Galaxy S23. Im Rahmen der Aktion trafen erneut Beschwerden über eine mangel­hafte Abwick­lung im Samsung-Online-Shop bei unserer Redak­tion ein, insbe­son­ders dann, wenn ein Handy mit Tarif oder Finan­zie­rung bestellt wurde.

Zu den beiden dort genannten Fällen kam zwischen­zeit­lich noch ein dritter Fall hinzu. Auf Anfrage hat Samsung unserer Redak­tion gegen­über dazu nun Stel­lung bezogen.

Das State­ment von Samsung

An teltarif.de schreibt Samsung zu den Beschwerden:

Samsung hat eine umfäng­liche Prüfung der aufge­tre­tenen Service­fälle einge­leitet und konnte fest­stellen, dass kein allge­meines Problem bei Bestell­vor­gängen vorliegt. Nach Prüfung der genannten Einzel­fälle haben sich unter­schied­liche Ursa­chen für eine Stor­nie­rung der Bestel­lungen heraus­gestellt. Dazu gehören tech­nische Kompli­kationen, die eine frist­gerechte Ausfüh­rung des Video-Ident-Verfah­rens verhin­derten und ein Fehler, welcher im Rahmen des Finan­zie­rungs­ange­bots auftrat und in der Zwischen­zeit behoben wurde. Der Kunden­ser­vice von Samsung konnte sich bereits mit den entspre­chenden Kund*innen in Verbin­dung setzen bzw. wird dies in Kürze tun. Allen genannten Kund*innen wird Zugriff auf das ursprüng­lich ausge­wählte Angebot gewährt. Selbst­ver­ständ­lich wird Samsung auch weiterhin an der Opti­mie­rung seines Bestell­ver­fah­rens arbeiten, damit sich das Kunden­erlebnis so reibungslos wie möglich gestaltet.

Weitere Details zu den Samsung-Leserfällen

Bild: Samsung

Erste Rück­mel­dungen von Betrof­fenen

Gegen­über unserer Redak­tion haben die Kunden aus unserem ersten Bericht sowie der neu hinzu­gekom­mene Leser inzwi­schen bestä­tigt, dass sie von Samsung kontak­tiert worden sind.

"Samsung hat sich heute gemeldet - ohne Lösung", schreibt einer der Leser. Intern werde weiterhin geprüft, was passiert ist. Der Herr vom Samsung-Kunden­ser­vice habe weiterhin behauptet, dass die Finan­zie­rung seitens Consors verneint wurde. Erst nachdem der Kunde ihn auf das Schreiben von Consors hinwies, musste er zurück­rudern. "Meines Erach­tens eine Chaos­firma, wenn etwas nicht so läuft, wie geplant", lautet das Zwischen­fazit dieses Lesers.

"Heute hat sich jemand vom Samsung Support tele­fonisch bei mir gemeldet. In dem freund­lichen Gespräch wurde mir mitge­teilt, dass die bishe­rige Bestel­lung nicht wieder aufge­nommen werden kann", schreibt uns der Leser, der das Samsung-Upgrade-Programm abon­niert hatte. Jedoch wolle Samsung nach der Rück­sprache das Upgrade-Programm noch­mals für ihn frei­schalten. Das Zwischen­fazit dieses Lesers: "Ich unter­richte sie noch­mals sobald das geschehen ist und auch geklappt hat. Bis hierhin haben sich ihre Bemü­hungen in jedem Fall schonmal gelohnt. Vielen Dank."

Der Kunde, der das Smart­phone mit Telekom-Vertrag bestellt hatte, teilte uns mit, ihm sei zuge­sichert worden, dasss er nun doch ein Galaxy S23 Ultra mit 1 TB von Samsung erhalten soll. Der Vertrag sei bei der Telekom inzwi­schen gestartet, die Rufnummer sei dorthin portiert worden. Eine Rück­por­tie­rung wäre nur mit Stor­nie­rung durch Samsung möglich, die ja zwar irgendwo wohl mal ausge­spro­chen worden war, aber noch nicht bei der Telekom verar­beitet worden ist. Statt­dessen wurde ihm von Samsung inzwi­schen ein Gutschein­code zuge­sandt, mit welchem er nun sein Smart­phone bestellen sollte. Der redu­ziere den Preis zwar "ganz ordent­lich", trotzdem soll der Kunde nun 140 Euro mehr zahlen als in der ursprüng­lichen Bestel­lung. Das habe er nun noch­mals im Ticket moniert.

Von einer reibungs­losen Abwick­lung kann man ofenbar im Samsung-Shop also wohl nach wie vor nicht ausgehen.

Die S-Klasse bietet Samsung wieder in drei Größen an: Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra und Galaxy S23+. In einem sepa­raten Test­bericht widmen wir uns dem Test des Galaxy S23+.