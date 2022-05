Galaxy S23 und S24 könnten ohne Exynos-SoC erscheinen

Werden euro­päi­sche Samsung-Fans beim Galaxy S23 und Galaxy S24 vom Exynos-Chip­satz erlöst? Aus dem Heimat­land des Herstel­lers stammt ein Bericht, welcher beteuert, dass die nächsten beiden Jahre kein haus­eigenes SoC Verwen­dung findet. Angeb­lich konzen­triert sich der Konzern voll­ends auf seinen Chip­satz-Neustart 2025.

Ab Juli soll sich eine Arbeits­gruppe von rund 1000 Personen um die Entwick­lung der von Grund auf neuen Platt­form kümmern. Dies würde bedeuten, dass das Galaxy S23 und das Galaxy S24 welt­weit mit Qual­comm-SoC auf den Markt kommen.

Besitzen die nächsten Galaxys keinen Exynos?

Exynos im Galaxy S23 und S24, oder nicht?

Bild: Samsung Mit Samsungs Exynos-Chip­sätzen waren die Konsu­menten insbe­son­dere in den letzten Jahren nicht voll­ends zufrieden. In puncto Perfor­mance, Effi­zienz und Abwärme hinkte man der Konkur­renz in Form von Qual­comm hinterher. Mit einem gänz­lich neuen Chip will Samsung ab 2025 zurück zu alter Stärke finden. Aber welche SoCs treiben Galaxy S23 und Galaxy S24 in Europa an? Laut dem südko­rea­nischen Nach­rich­ten­magazin Naver (via Android Autho­rity) sei es kein Exynos-Chip­satz. Entspre­chend dürfte Samsung zu Qual­comm greifen.

Angeb­lich hätte ein Samsung-Mitar­beiter folgende Aussage getä­tigt: „Es war eine kühne und riskante Entschei­dung zugunsten einer Lang­zeit-Vision, die von der obersten Geschäfts­füh­rung getroffen wurde“ Die Firma äußerte sich jüngst zu der Meldung. Ein Pres­sespre­cher der Samsung-Halb­leiter-Abtei­lung teilte mit: „Während wir durch­gängig mit Kunden zusam­men­arbeiten, um wett­bewerbs­fähige mobile Prozes­soren zu entwi­ckeln, wurde noch keine spezi­fische Entschei­dung getroffen“ Es bleibt also abzu­warten, ob Samsung die nächsten beiden Jahre auf den Exynos verzichtet.

Chip­satz­knapp­heit als wich­tiger Faktor

Zwar wäre es prin­zipiell positiv, wenn wir in Europa Galaxy S23 und Galaxy S24 mit demselben leis­tungs­fähigen SoC erhalten würden, aber kann Samsung dann die Nach­frage ausrei­chend decken? Aktuell kann der Hersteller auf zwei Platt­formen, Snap­dragon und Exynos, zurück­greifen, was dem Chip­satz-Engpass entge­gen­wirkt.

Außerdem hätte man, für den eher unwahr­schein­lichen Fall, dass das nächste Qual­comm-SoC nicht wie gewünscht performt, keine Alter­native in der Hinter­hand.

