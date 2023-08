Samsung verteilt großes Smartwatch-Update auf WearOS 4

Samsung versorgt seine in den vergan­genen beiden Jahren veröf­fent­lichten Smart­watches mit einem Update auf das aktu­elle Betriebs­system.

Seit wenigen Tagen liefert Samsung seine aktu­ellen Smart­watch-Modelle Galaxy Watch 6 und Galaxy Watch 6 Classic aus. Dabei handelt es sich um die ersten Geräte, bei denen ab Werk die aktu­elle Betriebs­system-Version WearOS 4 zum Einsatz kommt. Darüber hinaus ist die Samsung-eigene Benut­zer­ober­fläche OneUI 5 vorin­stal­liert.

Aber auch die Smart­watches, die Samsung in den vergan­genen beiden Jahren veröf­fent­licht hat, sollen das Update auf WearOS 4 und OneUI 5 erhalten. Vor einigen Tagen wurde die Vertei­lung der neuen Soft­ware begonnen. Da die Frei­gabe in Wellen erfolgt, kann es eine Weile dauern, bis alle Besitzer einer Galaxy Watch 5 (Pro) und Galaxy Watch 4 (Classic) versorgt werden. Smartwatch-Update von Samsung

Fotos: Samsung, Montage: teltarif.de Ein Hinweis zur Verfüg­bar­keit der neuen Betriebs­system-Version sollte auto­matisch ange­zeigt werden. Es ist darüber hinaus möglich, manuell über die Galaxy-Wearable-App nach der Aktua­lisie­rung zu suchen. Das Menü "Soft­ware-Update für Uhr" ist im Bereich "Uhren­ein­stel­lungen" zu finden.

Das bietet die neue Soft­ware

WearOS 4 und OneUI 5 bringen einige Neue­rungen mit sich. So wird die Samsung-Pay-App durch die Samsung Wallet ersetzt. Auf den Smart­phones wurde diese Neue­rung bereits vor geraumer Zeit voll­zogen. Die von Samsung-Handys bekannten "Modi und Routinen" sind nach dem Update auf die neue Firm­ware auch von der Uhr aus zugäng­lich.

Darüber hinaus will der Hersteller mit der neuen Firm­ware für ein verbes­sertes Schlaf­tracking sorgen. Fitness-Features werden besser auf die Bedürf­nisse des jewei­ligen Anwen­ders abge­stimmt. Weitere Opti­mie­rungen betreffen die Notfall-SMS-Funk­tion. So sollen Nutzer im Notfall unkom­pli­zierter einen Hilferuf per Smart­watch absetzen können.

Ältere Smart­watches wie die Samsung Galaxy Watch 3 erhalten das Update nicht. Diese Geräte basieren noch auf dem Tizen-Betriebs­system, das mit WearOS nicht kompa­tibel ist. Erst im Früh­jahr 2021 verkün­deten Samsung und Google eine Zusam­men­arbeit bezüg­lich der Soft­ware für Smart­watches. Die seitdem veröf­fent­lichten Uhren haben demnach neben Samsung-Services auch eine Reihe von Google-Diensten an Bord. So kann für kontakt­lose Zahlungen neben Samsung Pay auch Google Pay verwendet werden.