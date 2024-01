Samsung Smart-TV: KI soll Bild und Ton verbessern

Samsung hat die Consumer Elec­tro­nics Show (CES) in Las Vegas genutzt, um eine Reihe von Neuheiten für seine Smart-TV-Geräte vorzu­stellen. Wich­tigste Verbes­serung ist der neue AI-Prozessor NQ8 AI Gen3. Dieser verfügt über eine doppelt so schnelle neuro­nale Verar­bei­tungs­ein­heit (NPU) wie sein Vorgänger. Die Anzahl der neuro­nalen Netze hat sich von 64 auf 512 veracht­facht, sodass Inhalte auf dem Bild­schirm wesent­lich exakter und schärfer darge­stellt werden können. Der Prozessor kommt bei den Neo-QLED-8K-Fern­sehern zum Einsatz, die Samsung in diesem Jahr auf den Markt bringt.

Zu den High­lights der Eigen­schaften der neuen CPU gehört ein verbes­sertes 8K-Upsca­ling. Das heißt, Inhalte mit nied­riger Auflö­sung werden hoch­ska­liert, sodass sich die Anzei­gequa­lität deut­lich verbes­sert. Der Chip­satz soll darüber hinaus die immer wieder aufkom­menden Probleme bei der Über­tra­gung von Sport­ereig­nissen lösen, zum Beispiel wenn es bei Fußball­spielen zu Verzer­rungen bei der Anzeige des Balls kommt. Die Sportart soll auto­matisch erkannt werden, um die Darstel­lungs­fehler zu mini­mieren. Samsung stellt neue Smart-TVs vor

Foto: Samsung Ein Real Gepth Enhancer Pro soll mit Hilfe von AI Details zu Szenen mit schnellen Bewe­gungen hinzu­fügen. Dabei sollen jeweils Motive gewählt werden, auf die sich das mensch­liche Auge von Natur aus konzen­trieren würde. Sie sollen in den Vorder­grund rücken und damit lebensnah und drei­dimen­sional erscheinen.

Verbes­serungen auch für den Sound

Auch bezüg­lich der Audio-Wieder­gabe bringen die neuen Smart-TVs von Samsung einige Opti­mie­rungen mit sich. So sollen sich mehrere kabel­lose Laut­spre­cher und eine Soundbar anschließen lassen. Eine 2024 Q-Symphony genannte Funk­tion synchro­nisiert den Fern­seher mit den Laut­spre­chern und der Soundbar. Dazu kommt mit dem Active Voice Ampli­fier Pro ein Samsung-eigener AI-Booster für Dialoge, der Deep-Lear­ning-Tech­nologie nutzt, um die Wieder­gabe­qua­lität von Dialogen und Stimmen zu verbes­sern.

Samsung hat auch das Tizen-Betriebs­system weiter­ent­wickelt, das bei den smarten TV-Geräten des Herstel­lers zum Einsatz kommt. Tizen OS 2024 kommt beim Neo QLED 8K Line-up zum Einsatz und soll die Inhalte in den Mittel­punkt stellen. Dafür sorgen nach Angaben des Herstel­lers perso­nali­sierte Inhalte und Services für Accounts, die zuvor auf dem Fern­seher einge­richtet wurden. Mehrere Mitglieder eines Haus­halts können jeweils eigene Profile einrichten.

Neue Benut­zer­ober­fläche für Samsung TV Plus

Samsung TV Plus hat eine neue Benut­zer­ober­fläche bekommen, bei der Nutzer auf einen Blick eine Über­sicht zu den verfüg­baren Inhalten bekommen. Der Dienst kann mit einzelnen Samsung-Accounts gekop­pelt werden, damit die Nutzer schnellst­mög­lich auf die Inhalte zugreifen können, die für sie rele­vant sind. Sie bekommen dann auch indi­vidu­elle Tipps auf Basis ihrer Sehge­wohn­heiten.

Samsung bringt zudem einen ersten Gaming Hub Controller auf den Markt, der in Zusam­men­arbeit mit Perfor­mance Desi­gned Products (PDP) entwi­ckelt wurde. Das Gerät verfügt über einen einge­bauten, wieder­auf­lad­baren Akku, der pro Aufla­dezy­klus bis zu 40 Stunden Spiel­zeit ermög­licht. Er nutzt eine 30-Foot-Low-Latency Blue­tooth-Wire­less-Verbin­dung und führt über einen Home Button direkt zu den Spielen im Samsung Gaming Hub.

In einer weiteren Meldung haben wir über neue Smart­phones von Samsung berichtet, die jetzt vorge­stellt wurden.