So will Samsung Smartphones ein "zweites Leben" geben

Samsung will mit neuen Funk­tionen dazu beitragen, dass ältere Smart­phones nicht in der Schub­lade verschwinden. Auch mit spezi­eller Soft­ware sollen die Handys für Smart-Home-Anwen­dungen fit gemacht werden.

Zweites Leben für Samsung-Smartphones

Umwelt­schutz ist ein Trend, dem sich auch große Tech­nolo­gie­kon­zerne nicht verschließen. Apple warb im vergan­genen Jahr damit, aus Umwelt­schutz­gründen iPhones keine Lade­geräte mehr beizu­legen. Diese Initia­tive ging eher nach hinten los und der Konzern handelte sich viel Kritik ein. Wer sein iPhone zum Beispiel weiter­ver­kauft, gibt in der Regel auch das Netz­teil mit ab. Dann muss für das neue Handy ein neues Lade­gerät gekauft werden, was mit zusätz­lichen Kosten verbunden ist.

Anläss­lich der Corona-bedingt ins Internet verlegten Consumer Elec­tro­nics Show (CES) hat Samsung nun eine Initia­tive präsen­tiert, die Smart­phone-Käufer dazu animieren soll, ältere Geräte nicht zu verschrotten oder auf den Gebraucht­gerä­temarkt zu geben. Viel­mehr sollen die Nutzer ihre im Alltag nicht mehr verwen­deten Smart­phones für neue Anwen­dungen einsetzen. Die Idee ist nicht neu. Schon vor drei Jahren sprach Samsung über ein solches Galaxy-Upcy­cling-Projekt.

Genaue Details hat Samsung zwar auch jetzt nicht genannt. Zumin­dest hat der Konzern aber die Idee hinter der Initia­tive etwas näher erläu­tert. So sollen die Smart­phone etwa als Fern­bedie­nung für Smart-Home-Geräte im Einsatz bleiben. Denkbar wäre auch, die Handys als Baby­phone weiter zu nutzen. Auch als WLAN-Radio können die Smart­phones noch gute Dienste leisten - mit dem Vorteil, dass die verfüg­baren Apps aktua­lisiert werden können, sodass das Handy als Webradio-Empfänger wesent­lich flexi­bler ist als ein klas­sisches WLAN-Radio.

Updates für das "zweite Leben"

Während die WLAN-Radio-Funk­tion auf Basis der schon vorhan­denen Soft­ware genutzt werden kann, will Samsung auch spezi­elle Firm­ware-Updates anbieten, mit denen sich die Handys in ein Smart-Home-Gerät verwan­deln lassen. Neben der Baby­phone-Idee nannte der Hersteller auch die Einsatz­mög­lich­keit als Licht­schalter, der die in der Umge­bung vorhan­dene Hellig­keit auswertet und je nach Bedarf zusätz­liche Quellen für die Beleuch­tung ein- bzw. ausschaltet.

Span­nend wird das Samsung-Projekt dann, wenn es um die tatsäch­liche Umset­zung geht. Unbe­kannt ist derzeit beispiels­weise, wie alt ein Handy sein darf, wenn es für das Wieder­ver­wer­tungs-Programm in Frage kommt. Wird der Hersteller die Smart-Home-Funk­tionen nur für höher­wer­tige Geräte anbieten oder kommen auch Einsteiger- und Mittel­klasse-Handys in Frage? Unklar ist auch, welche Geräte für welche von Samsung ange­dachten Features geeignet sind.

Unter­dessen steht die Vorstel­lung der neuen Samsung-Galaxy-S21-Smart­phones kurz bevor. In einer weiteren Meldung haben wir bereits über den Prozessor berichtet, der die Hand­helds antreiben wird. Zudem haben wir eben­falls schon Beispiele aufzeigt, was Sie mit Ihrem alten Smart­phone noch machen können.