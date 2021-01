CES: Das können die neuen Smart-TVs von Samsung

Kommende Woche findet die Fach­messe Consumer Elec­tro­nics Show (CES) Corona-bedingt erst­mals als rein virtu­elles Event statt. Samsung hat schon im Vorfeld der Messe Neuig­keiten aus dem Bereich Smart-TV vorge­stellt, die in den kommenden Monaten auf den Markt kommen sollen. So will der korea­nische Hersteller unter anderem umwelt­freund­licher werden - etwa durch einen gerin­geren Strom­ver­brauch und den verstärkten Einsatz recy­celter Mate­ria­lien. Samsung verkündet Smart-TV-Pläne für 2021

Foto: Samsung Die Verpa­ckungen sollen nach­hal­tiger werden und auch bei den Fern­bedie­nungen bessert Samsung nach: In diesem Jahr bekommen alle Fern­seh­geräte, die das Unter­nehmen auf den Markt bringt, eine solar­betrie­bene Fern­bedie­nung, die sich neben Sonnen­ein­strah­lung auch durch künst­liches Licht aufladen lässt. Ist es wirk­lich einmal über einen längeren Zeit­raum zu dunkel, so können Nutzer für die Aufla­dung auf eine USB-Quelle zurück­greifen.

Neue Features für TV-Geräte

Die Smart-TVs selbst bekommen eben­falls neue Features wie zum Beispiel Caption Moving (Verschie­bung der Unter­titel-Posi­tion) und die Mehr­fach-Audio­aus­gabe, mit der sich Blue­tooth-Kopf­hörer parallel zu den im Fern­seher einge­bauten Laut­spre­chern nutzen lassen. Bis 2022 will Samsung zudem den Voice Guide - die Audio­füh­rung für Menschen mit Sehbe­hin­derungen - ausweiten. Um den Zugang der TVs auch in Zukunft im Blick zu behalten, will Samsung auch in Zukunft an der Entwick­lung neuer KI-basierter Funk­tionen arbeiten. Samsung-TV The Frame Die Fern­seher werden außerdem für Gaming opti­miert. So will Samsung mit dem Ultra­wide GameView Spiele im Bild­format 32:9 ermög­lichen. Ein FreeSync Premium Pro genanntes Feature soll Ruckeln bei der Video-Wieder­gabe verhin­dern. Mit Google Duo will Samsung über die TV-Geräte für Video-Chats mit bis zu 32 Teil­neh­mern ermög­lichen. Dazu benö­tigen die Kunden eine optional erhält­liche USB-Kamera.

Nicht zuletzt kann der Smart-TV mit der Funk­tion "PC on TV" den Fern­seher auch als Computer-Monitor nutzen. Hierfür muss der Nutzer eine Easy-Connec­tion-App auf seinem Computer instal­lieren und sich bei seinem Samsung-Konto anmelden. Danach soll sich der Fern­seher auto­matisch mit dem Computer verbinden.

Samsung startet mit Neo-QLED-Displays

Samsung Neo QLED-TV Auch in diesem Jahr setzt sich der Trend fort, dass die TV-Hersteller die Displays ihrer Geräte weiter verbes­sern wollen. Samsung führt mit Neo QLED eine neue Tech­nologie für seine Flagg­schiff-Modelle mit 8K (QN900A) und 4K (QN90A) ein. Diese soll eine feine und präzise Steue­rung der dicht anein­ander liegenden LEDs ermög­lichen, wodurch ein Über­strahlen verhin­dert werden kann. Fernbedienung für Samsung TV Auch die Micro-LED-Technik will Samsung für Smart-TV-Geräte einsetzen - aller­dings im ersten Schritt nur für Modelle mit 110 bzw. 99 Zoll großem Bild­schirm. Bis zum Jahres­ende sollen die Geräte auch mit klei­neren Moni­toren ange­boten werden. Die Technik basiert auf mikro­meter­großen LEDs, Hinter­grund­beleuch­tung und Farb­filter bedarf es nicht. Statt­dessen sind die 24 Millionen einzeln ange­steu­erten LEDs selbst­leuch­tend, wodurch nahezu natur­getreue Farben und Hellig­keits­werte entstehen sollen. Bis zu vier verschie­dene Inhalte können gleich­zeitig betrachtet werden.

Auch Nokia hat sich auf dem TV-Gerä­temarkt zurück­gemeldet. Die Nokia Strea­ming Box 8000 haben wir bereits einem Test unter­zogen.