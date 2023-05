Samsung: Mai-Patch für viele Galaxy-Smartphones

Samsung feuert den Mai-Sicher­heits­patch aus allen Rohren, in den vergan­genen Tagen gab es Update-Meldungen für über zwei Dutzend Mobil­geräte. Dabei werden sowohl Produkte der Ober­klasse als auch der Mittel- und Einstei­ger­klasse bedacht. Nach dem Debüt des Updates auf dem Galaxy S23 sind nun auch Galaxy S22, Galaxy S21 und Galaxy S20 an der Reihe. Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3 wurden eben­falls nicht vergessen. Zudem beginnt die Vertei­lung der Aktua­lisie­rung für Galaxy A13 und weitere A-Modelle.

Mai-Sicher­heits­patch für Galaxy S, Note und Z

Update-Zeit bei Samsung

In puncto Updates ist Samsung stets ganz vorne mit dabei. So über­raschte es auch nicht, dass der südko­rea­nische Hersteller seiner Galaxy-S23-Serie schon Anfang des Monats den aktu­ellen Sicher­heits­patch spen­dierte. Die Vorgän­ger­modelle der Produkt­reihen Galaxy S22, Galaxy S21 und Galaxy S20 kommen nun eben­falls zum Zug. Für das Galaxy S22 und das Galaxy S21 beginnt das Update in Europa, für das Galaxy S20 hingegen in Latein­ame­rika. Erfah­rungs­gemäß dauert es aber nicht lange, bis Aktua­lisie­rungen von Samsung aus anderen Regionen bei uns erscheinen.

Eben­falls in Latein­ame­rika startet der Mai-Sicher­heits­patch für das Galaxy Z Fold 4, das Galaxy Z Flip 4, das Galaxy Z Fold 3, das Galaxy Z Flip 3 und das Galaxy Z Fold 2. Galaxy Note 20 und Galaxy Note 20 schließen sich einer Veröf­fent­lichung in dieser Region an. Das Galaxy S20 FE darf sich hingegen schon in Europa über das Update freuen. Die Aktua­lisie­rung behebt übri­gens mehr als 70 Schwach­stellen.

Mai-Sicher­heits­patch für Galaxy A und Galaxy Tab

Oftmals gibt Samsung bei der Soft­ware euro­päi­schen Ländern den Vorzug. Dass diesmal meis­tens Latein­ame­rika im Fokus steht, ist unge­wöhn­lich. In besagtem Gebiet feiert auch der Mai-Sicher­heits­patch für das Galaxy A13 seine Premiere. Besitzer eines Galaxy A23 5G haben mehr Glück. Das Update für dieses Smart­phone wurde in Europa gesichtet. Galaxy A33 5G, Galaxy A52 5G und Galaxy A52 dürften eben­falls bald bei uns den Mai-Patch erhalten. Indessen bekommen Besitzer des Galaxy A53 5G und Galaxy Tab S8 das Update zuerst in Latein­ame­rika respek­tive Japan. (via SamMobile)

Derweil tüftelt Samsung an One UI 6 (Android 14).