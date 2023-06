Samsung: Diese Galaxys können Sie jetzt selbst reparieren

Premium-Smart­phones sind eine teure Ange­legen­heit. Anschaf­fungs­kosten von teil­weise über 1000 Euro sind mitt­ler­weile die Regel. Es ist verständ­lich, dass man möglichst lange Freude an seinem Gerät haben will. Ist es mal defekt, muss es nicht gleich ersetzt werden. Der Austausch von bestimmten Gerä­tekom­ponenten kann das Smart­phone im besten Fall wieder im neuen Glanz erscheinen lassen.

Smart­phone-Herstel­ler­größe Samsung bietet verschie­dene Services in Form von Customer Plazas oder in ausge­wählten Städten in Deutsch­land mit dem Express-Repair-Bus an, um Geräte repa­rieren zu lassen. Samsung verkündet jetzt die Auswei­tung des Repa­ratur-Programms für alle, die selbst Hand anlegen wollen. Nach dem Start in den USA im vergan­genen Jahr können Geräte auch in Deutsch­land und weiteren Ländern wie Belgien, Frank­reich, Italien, Nieder­lande, Polen, Spanien, Schweden und dem Verei­nigten König­reich selbst repa­riert werden. Zunächst ist das Selbst­repa­ratur­angebot nur für ausge­wählte Galaxy-Modelle verfügbar, der Service soll aber künftig auf weitere Geräte ausge­weitet werden.

DIY-Programm: Diese Galaxy-Modelle werden unter­stützt

Samsung startet Self-Repair-Service in Deutschland

Bild: Samsung

Das Selbst­repa­ratur­pro­gramm ist zunächst auf die Serien Galaxy S20, Galaxy S21 und Galaxy S22 beschränkt. Neben den Smart­phones können auch die Laptop-Modelle Galaxy Book Pro und Galaxy Book Pro 360 mit Samsung-Origi­nal­teilen repa­riert werden. Für die genannten Galaxy-Smart­phones ist der Wechsel von Display, der Glas­rück­seite und der Lade­anschlüsse möglich.

Bei den Galaxy Books können Gehäu­sevor­der­seite, die Gehäu­serück­seite, das Display, der Akku, das Touchpad, die Power-Taste mit Finger­abdruck­sensor und die Gummi­füße getauscht werden.

Galaxy selbst repa­rieren - so viel kostet es

Wer sich für die Selbst­repa­ratur seines vom DIY-Programm unter­stützten Smart­phone-Modells inter­essiert, kann einen Blick auf Samsungs Inter­net­seite werfen und die benö­tigten Teile darüber erwerben. Wir haben uns einen Über­blick verschafft und uns ange­sehen, was die Ersatz­teile kosten.

Wer das Display eines Samsung Galaxy S22 Ultra tauschen möchte, kann sich für das "Self Repair Display Kit Inkl. Akku Galaxy S22 Ultra (sm-s908b), Black" genannte Set entscheiden. Der Bezeich­nung zufolge erhalten Käufer das entspre­chend passende Display und einen Ersatz­akku. Der Preis für dieses Set beträgt 311,78 Euro zuzüg­lich 6,95 Euro Versand­kosten bezie­hungs­weise wahl­weise per Nach­nahme, wofür Kosten in Höhe von 10,95 Euro anfallen. Wir haben bei Samsung nach­gefragt, ob im Set auch das passende Werk­zeug enthalten ist. Sobald wir eine Antwort erhalten haben, werden wir Sie darüber infor­mieren. Das Werk­zeug-Set kann auch separat zu einem Preis von 28,80 Euro gekauft werden, eben­falls zuzüg­lich der Kosten für die oben genannten Versand­optionen.

Bei dem Samsung Galaxy S22 Ultra handelt es sich um das aktu­elle Flagg­schiff des südko­rea­nischen Herstel­lers. Bei älteren Modellen wie dem Galaxy S20 sind die Ersatz­teil­preise güns­tiger. So kostet beispiels­weise das Repa­ratur-Set bestehend aus Display-Kit und Akku 201,11 Euro zuzüg­lich Versand­kosten.

Auch iPhone-Nutzer können ihre Geräte selbst repa­rieren. Apple star­tete das Programm bereits im vergan­genen Jahr. Details dazu lesen Sie in einer weiteren News.