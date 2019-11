Erste Bilder: Sieht so das Samsung Galaxy S11e aus?

Anfang kommenden Jahres, genauer am 18. Februar, wird Samsung aller Voraus­sicht nach seine neue S11-Reihe zeigen. Dazu wird auch das S11e gehören, das die güns­tige und kompakte Vari­ante der kommenden Flagg­schiffe sein wird. Jetzt sind erst­mals auf Pricebaba.com Rende­rings aufge­taucht, die einen ersten Eindruck des Smart­phones vermit­teln sollen. Sie stammen vom Leaker OnLeaks, der im Allge­meinen als gut infor­miert gilt.

Gebo­genes Display



Die ersten Bilder des Samsung Galaxy S11e sind im Netz aufgetaucht. Die ersten Bilder des Samsung Galaxy S11e sind im Netz aufgetaucht.

Neue Kamera

Auf den ersten Blick auffal­lend ist das mittig gesetzte Punch-Hole für die Front­kamera. Im Unter­schied zur aktu­ellen Version S10e soll das kommende S11e ein gebo­genes Display mitbringen, wie es wohl auch für das S11 Duo vorge­sehen ist. Damit redu­ziert sich die Breite der Ränder auf ein Minimum, nur am unteren Rand bleibt eine etwas brei­tere Verklei­dung übrig. Dort findet sich eine USB-C-Buchse, ein Mikrofon und eine Laut­spre­cher-Abde­ckung. Eine 3,5 mm-Klin­kenbuchse scheint es leider keine zu geben. An der rechten Seite gibt es wie üblich den Ein/Aus-Schalter und die Laut­stärke-Wippe. An der oberen Seite ist noch ein Mikrofon für die Rausch­unter­drückung verbaut. Die Maße des S11e sollen 158 x 69 x 7,9 mm betragen, das Display 6,3 Zoll in der Diago­nale messen.

Samsung Galaxy S11e Datenblatt



Auffällig: gebogener Display-Rand und neues Kamera-Setting Auffällig: gebogener Display-Rand und neues Kamera-Setting

Weitere Technik: viele Speku­lationen

Gegen­über dem S10e hat sich vor allem das Kamera-Setting auf der Rück­seite geän­dert. Das Modul ist nun vertikal statt hori­zontal ausge­richtet. Zudem gibt es nun drei Bild­sensoren, einen mehr als beim Vorgänger. Dazu sollen eine 12 Mega­pixel Haupt­kamera, eine 16 Mega­pixel–Kamera mit Tele­objektiv und ein 12 Mega­pixel Tiefen­messer gehören. Auffällig: Ein sicht­barer Finger­abdruck­sensor fehlt. Das deutet darauf hin, dass er als Ultra­schall-Sensor unter dem Display ange­bracht sein wird.

Auch über die übrige Technik gibt es bereits Speku­lationen. So soll als Prozessor ein Snap­dragon 865 unter der Haube stecken, Alter­native dazu könnte auch der haus­eigene Exynos 990 oder Exynos 9825 sein. Die Exynos-Prozes­soren werden tradi­tionell in den für Europa bestimmten Vari­anten verbaut. Das S11e soll mit 6 GB Arbeits­spei­cher ausge­rüstet sein und 128 GB Spei­cher plus microSD-Slot mitbringen. Die Akku-Kapa­zität wird vermut­lich bei 3730 mAh liegen. 5G Unter­stüt­zung soll es entgegen ersten Vermu­tungen keine geben.

Auch über das Galaxy S11 gibt es bereits erste Gerüchte. Sie können sie in einem weiteren Bericht nach­lesen.

