Samsung: Keine Kulanz nach Rooten des Smartphones

Samsung lehnt Garantie-Reparaturen bei gerooteten Smartphones auch dann ab, wenn der Fehler mit Root nichts zu tun hat. Diese Regelung ist in der Branche allerdings nicht unüblich.

Keine Garantieansprüche nach Root-Vorgang Smartphone-Besitzer, die die Firmware ihres Telefons auf eine vom Hersteller nicht vorgesehene Weise manipulieren, riskieren den Verlust der Garantie-Ansprüche. Das gilt selbst für aufgetretene Mängel, die mit dem Jailbreak eines iPhone oder dem Rooten eines Android-Smartphones nichts zu tun haben. Samsung zeigt sich in solchen Fällen auch wenig kulant, wie ein aktueller Fall zeigt, über den Mobiflip berichtet.

Einige Besitzer des Samsung Galaxy S7 Edge berichten über das Problem mit einer pinkfarbenen Linie, die sich über das gesamte Display erstreckt. Bei einigen Nutzern ist diese Linie nur hin und wieder zu sehen, bei anderen Anwendern tritt das Problem permanent auf. In manchen Fällen fällt in der Folge auch das gesamte Display des Smartphones aus, wie Leser gegenüber teltarif.de berichteten.

Der Fehler ist bei Samsung bekannt und wird im Normalfall im Rahmen der Garantie beseitigt. Anders sieht das allerdings bei Kunden aus, die sich auf ihrem Samsung Galaxy S7 Edge Root-Rechte eingeräumt haben. Dem Bericht zufolge teilte der Samsung-Support einem Kunden, dessen gerootetes Smartphone den genannten Fehler aufweist, mit, er habe "bewusst und wissentlich auf jeglichen Garantieanspruch" verzichtet.

Samsung: "Root-Software weist auf Garantieverlust hin"

Tools wie zum Beispiel Odin würden den Anwender darauf hinweisen, dass der Root-Vorgang zum Verlust der Hersteller-Garantie führt. Eine kostenlose "Garantie- oder Kulanzreparatur" sei daher nicht möglich. Der Hardware-Fehler dürfte dennoch in keinerlei Zusammenhang mit der vom Kunden manipulierten Software stehen.

Gerade Besitzer neu erworbener Smartphones sollten gut überlegen, ob sich der Root-Vorgang tatsächlich lohnt. Es kann bei allen Herstellern zu Serienstreuungen kommen. Mängel, die erst nach einiger Zeit der Nutzung auftreten, lassen sich nie ganz ausschließen. In solchen Fällen wäre es ärgerlich, wenn die Garantie-Ansprüche erloschen sind und eine Reparatur möglicherweise fast so teuer wie die Anschaffung eines neuen Geräts ist.

