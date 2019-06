Samsung-Patent zeigt Foldable mit gebogenen Displaykanten

So könnte ein neues Samsung-Foldable aussehen So könnte ein neues Samsung-Foldable aussehen

Samsung forscht an mehreren Fold­able-Ansätzen und ist auch dem Konzept eines nach außen falt­baren Smart­phones nicht abge­neigt. Ein eben solches wird in einem kürz­lich entdeckten Patent beschrieben, durch seinen seit­lich gewölbten Bild­schirm hebt sich dieser Ansatz von den Krea­tionen der Wett­bewerber wie dem Huawei Mate X ab.

Im geschlos­senen Zustand liegen die beiden nach unten gebo­genen Seiten über­einander, wodurch nur noch ein Spalt des Gehäuses zu erkennen ist. Eine nieder­ländi­sche Redak­tion fertigte detail­lierte Render­bilder zu Samsungs Patent an.

Samsung-Fold­able mit Edge-Display

Mit dem Galaxy Note Edge führte der südko­reani­sche Konzern Ende 2014 erst­mals ein Phablet mit gebo­gener Display­kante ein. Die knapp ein halbes Jahr später veröf­fent­lichte Galaxy-S6-Serie läutete schließ­lich die Ära der Bild­schirm­wölbung für die popu­läre Ober­klasse-Reihe ein. Fold­ables haben ohnehin schon eine flexible Anzeige, weshalb also noch eine seit­liche Biegung inte­grieren? Das am 12. Oktober 2017 bei der USPTO einge­reichte und am 28. Mai 2019 bewil­ligte Samsung-Patent verrät es.



Eine Skizze des Samsung-Patents Eine Skizze des Samsung-Patents

Weitere Merk­male des Samsung-Patents

Ähnlich dem Galaxy Fold hat Samsung bei diesem Konzept nicht auf eine möglichst dünne Bauweise geachtet, im aufge­klappten Zustand erin­nert dieser Ansatz beinahe an zwei neben­einander liegenden Smart­phones, die sich ein Display teilen. Entspre­chend dick ist diese Konstruk­tion, wenn sie gefaltet wird. Damit die Kante mit den aufein­ander­liegenden Bild­schirmen nicht nur ein schnödes Gehäuse präsen­tiert, wurde das Display zur Seite hin gewölbt.



Dünner als das Galaxy Fold wirkt dieses Foldable-Konzept nicht Dünner als das Galaxy Fold wirkt dieses Foldable-Konzept nicht

Dank quali­tativer Render­bilder des nieder­ländi­schen Portals LetsGoDigital kann man sich bereits einen umfas­senden Eindruck darüber verschaffen, wie man sich dieses Fold­able als Endpro­dukt vorstellen soll. Ein Schar­nier in der Mitte des Tele­fons ermög­licht den Falt­mecha­nismus, davon abge­sehen erin­nert die Design­sprache stark an die Galaxy-S-Serie oder das Galaxy Fold



Aufgeklappt gibt es dank Kamera-Loch mehr Displayfläche Aufgeklappt gibt es dank Kamera-Loch mehr Displayfläche

Aller­dings entschied sich das Unter­nehmen bei diesem Ansatz für ein einziges Kamera-Loch, anstatt das Smart­phone wie beim Fold mit einer Armada von Knipsen inklu­sive riesiger Notch zu bestü­cken. Außerdem sind eine Hörmu­schel über dem Display sowie ein Laut­spre­cher und ein USB-Typ-C-Port zu erkennen. Ein Kopf­hörer­anschluss fehlt an diesem Entwurf. Ob und wann Samsung dieses Fold­able-Patent in die Realität umsetzt, bleibt abzu­warten.

Das Samsung Galaxy S10 5G ist ab sofort bei uns erhält­lich. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren Meldung.

E-Mail

E-Mail Drucken 2 Teilen (3)