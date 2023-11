Samsung OneUI 6: Android-14-Liste für Deutschland offiziell

Samsungs aktu­eller Soft­ware-Wurf ist OneUI 6 auf Basis von Android 14. Für Flagg­schiffe wie das Galaxy S23 Ultra wurde die Firm­ware bereits in ihrer finalen Fassung ausge­rollt, weitere Gerät­schaften des südko­rea­nischen Herstel­lers werden folgen. Anfang November tauchte eine Update-Liste im rumä­nisch­spra­chigen Samsung-Forum auf. Da es für den euro­päi­schen Markt keine Länder­dif­feren­zie­rung mehr gibt, gelten in dieser Form verbrei­tete Termine in der Regel auch für uns. Das Galaxy S21 Ultra soll im Dezember 2023 Android 14 erhalten

Bild: teltarif.de Samsung hat aber jetzt über den Support-Bereich eine aktua­lisierte Liste auch für den deut­schen Markt veröf­fent­licht. Nach­fol­gend sehen Sie, wann Galaxy-Smart­phones- und Tablets ein Update auf OneUI 6 erhalten sollen.

Smart­phones

Bereits verfügbar Galaxy S23 Ultra



Galaxy S23+



Galaxy S23

November 2023 Galaxy Z Fold5



Galaxy Z Flip5



Galaxy A54 5G



Galaxy A34 5G

Dezember 2023 Galaxy Z Fold4



Galaxy Z Fold3 5G



Galaxy Z Flip4



Galaxy Z Flip3 5G



Galaxy S22 Ultra



Galaxy S22+



Galaxy S22



Galaxy S21 Ultra 5G



Galaxy S21+ 5G



Galaxy S21 5G



Galaxy S21 FE 5G



Galaxy A72



Galaxy A53 5G



Galaxy A52



Galaxy A52 5G



Galaxy A52s 5G



Galaxy A33 5G



Galaxy A14



Galaxy A14 5G



Galaxy M53 5G



Galaxy M33 5G



Galaxy XCover6 Pro

Januar / Februar 2024 Galaxy A23 5G



Galaxy A13



Galaxy A13 5G



Galaxy A04s



Galaxy M23 5G



Galaxy M13

Tablets

November 2023 Galaxy Tab S9 Ultra



Galaxy Tab S9 Ultra 5G



Galaxy Tab S9+



Galaxy Tab S9+ 5G



Galaxy Tab S9



Galaxy Tab S9 5G



Galaxy Tab S6 Lite

Dezember 2023 Galaxy Tab S8 Ultra



Galaxy Tab S8 Ultra 5G



Galaxy Tab S8+



Galaxy Tab S8+ 5G



Galaxy Tab S8



Galaxy Tab S8 5G

Januar / Februar 2024 Galaxy Tab S7 FE 5G



Galaxy Tab S7 FE



Galaxy Tab Active4 Pro 5G



Galaxy Tab Active4 Pro



Galaxy Tab A8



Galaxy Tab A7 Lite

Wich­tige Infor­mationen zu Soft­ware-Updates

Diese Listen geben eine gute Orien­tie­rung, wann ein Update zu erwarten ist. Nutzer sollten sich gene­rell aber in Geduld üben. Updates werden in der Regel in Schüben ausge­rollt, unter anderem um Über­las­tungen der Server zu vermeiden. Deshalb erhalten nicht alle Nutzer eines Modells X auch zeit­gleich ein ange­kün­digtes Soft­ware-Update.

Unser Tipp: Akti­vieren Sie in jedem Fall auto­mati­sche Soft­ware-Updates auf Ihrem Smart­phone (Mehr dazu lesen Sie in einem Kurz­rat­geber). Unter Umständen erhalten Sie vom System aber erst später die Nach­richt, dass eine Soft­ware-Aktua­lisie­rung zum Down­load bereit­steht. Über das Einstel­lungs­menü können Sie die manu­elle Update-Suche starten. Im besten Fall wird ein verfüg­bares Soft­ware-Update ange­zeigt.

Samsung steht mit der Galaxy-S24-Serie in den Start­löchern. Offenbar hat ein Verant­wort­licher bereits Datum und Ort des kommenden Unpa­cked Events verraten. Wann die neuen Flagg­schiffe vorge­stellt werden sollen, lesen Sie in einer weiteren News.