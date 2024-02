Samsung bringt One UI 6.1 mit Galaxy AI auf weitere Geräte

Samsung hat jetzt offi­ziell bestä­tigt, One UI 6.1 mit Galaxy-AI-Features auf weitere Geräte zu bringen. Neben Smart­phones sind auch Tablets dabei.

In den vergan­genen Wochen gab es bereits zahl­reiche Gerüchte zur Verfüg­bar­keit von One UI 6.1 und Galaxy AI auf weiteren Smart­phones und Tablets. Jetzt hat der Hersteller ein entspre­chendes Soft­ware-Update offi­ziell bestä­tigt. Ab Ende März soll die neue Firm­ware für die Smart­phones der Galaxy-S23-Serie inklu­sive Samsung Galaxy S23 FE, für das Samsung Galaxy Z Fold 5, das Galaxy Z Flip 5 und das Samsung Galaxy Tab S9 zur Verfü­gung stehen.

"Mit den Galaxy AI-Funk­tionen wollen wir nicht nur eine Ära der mobilen AI einleiten, sondern unseren Nutzern auch den Zugang zu AI erleich­tern", so TM Roh, Presi­dent und Head of Mobile eXperience Busi­ness bei Samsung Elec­tro­nics. "Das ist erst der Anfang. Unser Ziel ist, das Erlebnis im Verlauf des Jahres 2024 für mehr als 100 Millionen Galaxy-Nutzer zugäng­lich zu machen und inno­vative Wege zu finden, um die zahl­losen Möglich­keiten der mobilen AI zu nutzen."

AI-Features für mehr Produk­tivität

Galaxy AI kommt auf weitere Geräte

Bild: teltarif.de

Nach der Instal­lation des Updates sollen Nutzer die Tona­lität in Nach­richten anpassen und mit einem Schreib­assis­tenten über­setzen können. Mit der AI-Live-Über­set­zung sollen Anwender Sprach­bar­rieren über­winden können. Sprache und Text lassen sich in Echt­zeit über­setzen. So soll es auf Reisen beispiels­weise möglich sein, mit Einhei­mischen zu kommu­nizieren. Hierfür stellt die neue Samsung-Soft­ware eine Split-Screen-Funk­tion für Text-Über­set­zungen bei Live-Gesprä­chen bereit.

Der korea­nische Hersteller verweist auf die tiefe System-Inte­gra­tion der Galaxy-AI-Funk­tionen. Das Feature "Circle to Search", das Samsung in Zusam­men­arbeit mit Google anbietet, ermög­licht es, Inhalte auf dem Display zu umkreisen und passende Such­ergeb­nisse zu erhalten. Der Notizen-Assis­tent ermög­licht das auto­mati­sche Gene­rieren von Text-Zusam­men­fas­sungen. Die gleiche Funk­tion gibt es als Brow­sing-Assis­tent auch, um Texte im Internet auto­matisch zusam­men­zufassen. Eine weitere Neue­rung sind Meeting-Aufzeich­nungen, die sich auto­matisch tran­skri­bieren, zusam­men­fassen und über­setzen lassen.

Fotos nach­träg­lich bear­beiten

Mit der Funk­tion Gene­rative Bear­bei­tung lassen sich Fotos nach­träg­lich nach­bear­beiten, um beispiels­weise Spie­gelungen (etwa verur­sacht durch Fens­ter­scheiben) zu entfernen oder die Größe, Posi­tion oder Ausrich­tung von Objekten zu ändern. Die Instant-Slow-Mo-Funk­tion kann zusätz­liche Frames für Zeit­lupen­videos gene­rieren.

Im Rahmen einer weiteren Meldung haben wir Galaxy AI mit dem Samsung Galaxy S24 Ultra bereits auspro­biert.